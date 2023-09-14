邵雨薇、曹佑寧攜手共浴拚穿越

邵雨薇(右)和曹佑寧穿越到「M世界」後，想努力找到回去原本世界的方式。（圖：CJ ENM HK提供）

台灣女星邵雨薇和曹佑寧在CJ ENM HK愛情科幻影集「火星 上的維納斯」中因為一次落水意外，一起被傳送到只有男性的「M世界」，她在不同世界裡成為眾所矚目的唯一女性，生活產生巨大改變，她也對性別、人生與愛情有了嶄新的看法。

邵雨薇和曹佑寧飾演實驗室同事，兩人平時愛鬥嘴，經常意見不合，卻一起被傳送到一個只有男性的平行宇宙，兩人為了回到原本世界，企圖回到穿越時的狀態，不斷嘗試在各種地點落水，攜手跳進游泳池、浴缸超過20次，曹佑寧更為此大秀肌肉 。

邵雨薇對這段拍攝狀況相當難忘，因為當天有寒流，氣溫降到攝氏8度，泳池又沒有加溫設備，至今想起仍冷得直打哆嗦：「當時天氣很冷，我們要一直跳進泳池裡，還要拍攝各種出水畫面。」「我們為了要濕答答地出現在各種場合，全身都要噴得很濕，真的非常冷！」

兩位主角在劇中以赤裸狀態穿越至「M世界」，邵雨薇在泳池裡起身如出水芙蓉，曹佑寧則是從自家浴缸中清醒過來，徹底展露精壯身材，肌肉線條清晰分明，是否特地為這場戲做足準備？他竟表示：「我從來沒有刻意控制飲食！」

運動細胞過人的曹佑寧表示，平時就會去健身 房做肌耐力訓練，也會在拍攝前做特定運動，「讓肌肉呈現擴張狀態。」但從未控制飲食，「因為我消化真的很快，飲料也都是全糖，反而還希望能胖一點！已經很久沒量體脂了，估計應該還是在10%出頭。」吃不胖的身材令人稱羨。

邵雨薇在「火」劇中因為成為世界上唯一的女性，受到男性們瘋狂追捧，她笑言現實中不會喜歡這種感覺，「壓力有點大，男女都有還是比較舒服一點。」被問到如果穿越到不同世界會怎麼做，她認為會和劇中角色一樣，想找到回去原本生活的方式，「但同時也會試試看過著不一樣的生活。」希望觀眾共同關注劇中女主角在新的世界裡會有什麼樣的改變和成長。