我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

邵雨薇、曹佑寧攜手共浴拚穿越

記者杜沛學／綜合報導​
邵雨薇(右)和曹佑寧穿越到「M世界」後，想努力找到回去原本世界的方式。（圖：CJ ENM HK提供）
邵雨薇(右)和曹佑寧穿越到「M世界」後，想努力找到回去原本世界的方式。（圖：CJ ENM HK提供）

台灣女星邵雨薇和曹佑寧在CJ ENM HK愛情科幻影集「火星上的維納斯」中因為一次落水意外，一起被傳送到只有男性的「M世界」，她在不同世界裡成為眾所矚目的唯一女性，生活產生巨大改變，她也對性別、人生與愛情有了嶄新的看法。

邵雨薇和曹佑寧飾演實驗室同事，兩人平時愛鬥嘴，經常意見不合，卻一起被傳送到一個只有男性的平行宇宙，兩人為了回到原本世界，企圖回到穿越時的狀態，不斷嘗試在各種地點落水，攜手跳進游泳池、浴缸超過20次，曹佑寧更為此大秀肌肉

邵雨薇對這段拍攝狀況相當難忘，因為當天有寒流，氣溫降到攝氏8度，泳池又沒有加溫設備，至今想起仍冷得直打哆嗦：「當時天氣很冷，我們要一直跳進泳池裡，還要拍攝各種出水畫面。」「我們為了要濕答答地出現在各種場合，全身都要噴得很濕，真的非常冷！」

兩位主角在劇中以赤裸狀態穿越至「M世界」，邵雨薇在泳池裡起身如出水芙蓉，曹佑寧則是從自家浴缸中清醒過來，徹底展露精壯身材，肌肉線條清晰分明，是否特地為這場戲做足準備？他竟表示：「我從來沒有刻意控制飲食！」

運動細胞過人的曹佑寧表示，平時就會去健身房做肌耐力訓練，也會在拍攝前做特定運動，「讓肌肉呈現擴張狀態。」但從未控制飲食，「因為我消化真的很快，飲料也都是全糖，反而還希望能胖一點！已經很久沒量體脂了，估計應該還是在10%出頭。」吃不胖的身材令人稱羨。

邵雨薇在「火」劇中因為成為世界上唯一的女性，受到男性們瘋狂追捧，她笑言現實中不會喜歡這種感覺，「壓力有點大，男女都有還是比較舒服一點。」被問到如果穿越到不同世界會怎麼做，她認為會和劇中角色一樣，想找到回去原本生活的方式，「但同時也會試試看過著不一樣的生活。」希望觀眾共同關注劇中女主角在新的世界裡會有什麼樣的改變和成長。

肌肉 健身 火星

上一則

王大陸才現福態 一周後極速瘦回原樣

下一則

鍾楚曦傳劈腿 緊摟「封神鮮肉」回家

延伸閱讀

奧國泳客跳台懼高 竟被救生員踹下

奧國泳客跳台懼高 竟被救生員踹下
「鬼家人」王淨被說靠媽媽「人脈廣」嗆酸民：抹煞7年努力

「鬼家人」王淨被說靠媽媽「人脈廣」嗆酸民：抹煞7年努力
解放軍無人機穿越台灣、沖繩間海域 日本戰機緊急升空

解放軍無人機穿越台灣、沖繩間海域 日本戰機緊急升空
受吳慷仁捲劈腿影響？邵雨薇：不開心 求籤找「方向」

受吳慷仁捲劈腿影響？邵雨薇：不開心 求籤找「方向」

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

2023-09-10 13:10
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點