楊紫瓊低調赴台 會面這些大人物
史上首位奧斯卡影后楊紫瓊，日前低調赴台，還特別到花蓮與將近五年沒見的慈濟創辦人證嚴法師會面。據報導，她除了與證嚴法師碰面，也和多年好友夏姿（SHIATZY CHEN）創意總監王陳彩霞餐敘。
據「大愛電視」報導，楊紫瓊於馬來西亞實業家陳志遠陪同下，前往花蓮靜思精舍拜訪證嚴法師，四年多前她就曾與證嚴法師在台中會見，而前年，楊紫瓊曾參與慈濟在馬來西亞水患的清掃救災行動。楊紫瓊前往花蓮的精舍時穿著一身白，全身素雅，仍難掩影后的丰采。她曾經在30多年前在花蓮拍攝「中華戰士」，當時還碰到地震，對於花蓮一直有很深的印象，想不到多年後舊地重遊，身分已是尊貴的奧斯卡影后。
至於夏姿創意總監王陳彩霞，則是楊紫瓊相交已久的老友，她每次來台灣都會相約會面，這一次在台灣的餐敘中，還有另兩位貴客：資深影后徐楓與幕前幕後都交出亮眼成績的林心如。徐楓和楊紫瓊都是著名的銀幕「俠女」彼此也惺惺相惜，「壹蘋新聞網」稱徐楓一見到楊紫瓊就來個大擁抱，卻不小心把口紅沾到楊紫瓊衣服上，直嚷著不好意思。
至於楊紫瓊與林心如有另一種緣分，因為「華燈初上」演林心如兒子的劉敬，後來到美國和楊紫瓊、吳彥祖等合演Disney+影集「西遊ABC」，楊紫瓊也在林心如面前表示有看「華燈初上」，令林心如感到驚喜。
楊紫瓊與肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、蒂娜費（Tina Fey）、傑米道南Jamie Dornan等歐美重量級卡司主演的新片「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice）即將在全球各地上映，因美國演員工會正罷工中，主要演員們無需跑宣傳行程，她才有空檔返回華人區訪老友，也可望於下個月正式成為國際奧林匹克委員會的新任委員。
上一則
勝利出獄照上夜店 網：狗改不了吃屎
下一則
FB留言