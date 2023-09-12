楊紫瓊低調赴台 會面這些大人物

楊紫瓊獲奧斯卡影后榮銜後，近日低調訪台。（路透資料照片）

史上首位奧斯卡 影后楊紫瓊 ，日前低調赴台，還特別到花蓮與將近五年沒見的慈濟創辦人證嚴法師會面。據報導，她除了與證嚴法師碰面，也和多年好友夏姿（SHIATZY CHEN）創意總監王陳彩霞餐敘。

據「大愛電視」報導，楊紫瓊於馬來西亞實業家陳志遠陪同下，前往花蓮靜思精舍拜訪證嚴法師，四年多前她就曾與證嚴法師在台中會見，而前年，楊紫瓊曾參與慈濟在馬來西亞水患的清掃救災行動。楊紫瓊前往花蓮的精舍時穿著一身白，全身素雅，仍難掩影后的丰采。她曾經在30多年前在花蓮拍攝「中華戰士」，當時還碰到地震，對於花蓮一直有很深的印象，想不到多年後舊地重遊，身分已是尊貴的奧斯卡影后。

至於夏姿創意總監王陳彩霞，則是楊紫瓊相交已久的老友，她每次來台灣都會相約會面，這一次在台灣的餐敘中，還有另兩位貴客：資深影后徐楓與幕前幕後都交出亮眼成績的林心如 。徐楓和楊紫瓊都是著名的銀幕「俠女」彼此也惺惺相惜，「壹蘋新聞網」稱徐楓一見到楊紫瓊就來個大擁抱，卻不小心把口紅沾到楊紫瓊衣服上，直嚷著不好意思。

至於楊紫瓊與林心如有另一種緣分，因為「華燈初上」演林心如兒子的劉敬，後來到美國和楊紫瓊、吳彥祖等合演Disney+影集「西遊ABC」，楊紫瓊也在林心如面前表示有看「華燈初上」，令林心如感到驚喜。