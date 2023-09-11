S.H.E慶出道22周年 Hebe想要Selina乳汁「可以補鈣」

Ella陳嘉樺(左起)、Selina任家萱、Hebe田馥甄合體了。(取材自臉書)

台灣女團S.H.E迎來成軍22周年紀念日，雖已拆夥但感情依舊緊密，Selina（任家萱）特別邀請Ella（陳嘉樺）、Hebe（田馥甄），在其主持的Podcast節目「迎任而解」開心合體相聚，Ella、Hebe不禁爆料Selina沒邀兩人陪產，險些錯過重要時刻。

Selina上周透過社群分享平安產下兒子小腰果的喜訊，今天播出的Podcast節目是3人在Hebe演唱會合體後錄製，Selina那時受宮縮所苦，錄製當天只睡了4小時，因此請來Ella及Hebe擔任代班主持人。Hebe直呼很久以前就很想上節目，Selina說想等到節目穩定、自己確定不會半途而廢時才邀好姐妹來參與，今天節目上線時她正在做月子，也碰巧是S.H.E的22歲生日。

Hebe分享3人在「一一演唱會」合體的前因後果，Selina作勢抱怨Hebe彩排時提早分享演唱會的談話內容，讓她當場大哭，結果錄製時聽到Hebe道出點點滴滴，又忍不住掉下淚水。

由於錄製時Selina即將臨盆，Selina直喊希望自己的乳腺跟淚腺同樣發達，Hebe搞笑要求「可以分我一杯羹嗎？聽說可以補鈣」，接著Ella表達希望可以陪產的心聲，Hebe也附和說想進產房，Selina聞言相當驚訝，表示「我產檢有問醫師，說要在Ella的病房」，Ella立刻吐槽：「妳只有說跟我同間病房，但妳沒有提出邀請。」Hebe幫腔「總不能不請自來吧」，Selina急忙表示希望閨密可以陪伴生產，Ella大呼「整個興奮起來了」。