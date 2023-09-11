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一堂課叫價4000美元 寇乃馨教直播：不用很完美

記者林怡秀／綜合報導
寇乃馨分享這些年來直播的實戰經驗。(圖：TVBS提供)
寇乃馨分享這些年來直播的實戰經驗。(圖：TVBS提供)

近幾年直播興起，「活動女王」寇乃馨開設實戰課程，每學員的售價高達13萬(台幣)驚人數字，近日她受邀上「TVBS看板人物」，接受主持人方念華專訪，號稱「什麼都能夠帶貨」的她，信心滿滿將先生黃國倫送給她的生日禮物「萬花筒」帶到節目現場直播，展現十足帶貨魅力。細談起萬花筒的故事，寇乃馨又氣又好笑地表示，相較於她送的百萬吉他當作黃國倫的生日禮物，差別待遇讓她不禁氣喊「是不是很想拿來搥他(黃國倫)的頭！」

近年來轉變身分成為「明星導師」的寇乃馨，透露希能透過自身演藝圈的獨有經驗，傳遞價值並造就更多學生，當寇乃馨回想起第一次直播，是在一間收訊不好、燈光昏暗的飯店內，當天雖只有15人在線觀看，卻意外賣出3萬塊人民幣好成績，令她受到極大鼓舞，如今課程一開賣更是熱銷秒殺，可見教授魅力十分驚人 。

寇乃馨分析，現代人之所以會看直播，很多時候不單單只是買貨而已，反而是想要「陪伴」，不能夠隨時消失之外，還需要定時定量的播出，變成了與粉絲們的一種「承諾」；凡事追求十全十美的她，在經歷近幾年的直播經驗過後，也有感而發表示，假的撐不久，「原來不用很完美，我應該很真實，我的真實跟放鬆，說不定反而是更有觀眾緣，更能跟大家交朋友。」

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