我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

王力宏開唱 2萬人相挺 藍心湄到場：不要再胡說八道了

記者林士傑／綜合報導
藍心湄(右三)到場支持王力宏。(記者林士傑／攝影
藍心湄(右三)到場支持王力宏。(記者林士傑／攝影

王力宏近日在台北舉行第2場「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，帶來「ONE一個」以及新歌「想見就能相見」前，他說別因為誰遭遇過不幸就下定論，深情喊話：「不要論斷別人，正如我們也不想被別人論斷。總有一天，你會明白；我的寶貝們，我的星星、月亮、太陽，也會明白。」

這次他沒邀請來賓，邊唱邊彈吉他、小提琴跟鋼琴，歌單分成「改變生命的事件」、「新的旅程」以及「新的自己」3個篇章，象徵揮別過往種種。他還驚喜步下舞台跟觀眾近距離互動，演唱「依然愛你」跟「公轉自轉」、「愛的就是你」、「愛你等於愛自己」組曲，讓全場為之瘋狂。

他開場激動掉淚，唱完「Kiss Goodbye」後跪地向觀眾告白：「謝謝很多人都到了，看到非常多的朋友。」主辦單位寬魚國際老闆邱瓈寬（寬姐）表示：「王力宏很能夠換位思考，且充滿同理心，這2首新歌不只是唱他自己的故事。」

他熬過感情危機，2場演唱會吸引2萬人到場相挺，包含林宥嘉、張小燕、陳美鳳、蕭亞軒、藍心湄等星友支持，藍心湄隔空喊話盼王力宏專注於表演上面，她說：「看到一些片段，我個人今天功能就是要告訴他，不要再胡說八道了，因為你也不知道自己在講什麼、也沒有幫你加分，你就好好的唱你的歌。」

王力宏操出體脂12%、體重72公斤的精實身材。(記者吳致碩／攝影)
王力宏操出體脂12%、體重72公斤的精實身材。(記者吳致碩／攝影)

王力宏

上一則

郭富城陪方媛逛街掃名牌 被讚「24孝好男人」

下一則

吳磊戀愛了？ 自曝「和愛人家人在一起」 網點名向涵之

延伸閱讀

王力宏不跪了 老闆寬姐罕揭3內幕

王力宏不跪了 老闆寬姐罕揭3內幕
要跳上台打人 藍心湄點名王力宏「不要胡說八道」

要跳上台打人 藍心湄點名王力宏「不要胡說八道」
王力宏台北開唱 一開口就泛淚

王力宏台北開唱 一開口就泛淚
王力宏露面5度攻蛋 自嘲看新聞才知做過什麼事

王力宏露面5度攻蛋 自嘲看新聞才知做過什麼事

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
周杰倫演唱會因此中斷一陣子。(摘自微博)

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

2023-09-08 11:21
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01
劉嘉玲和梁朝偉一起分享喜悅。(取材自Instagram)

打破多年心結？星爺罕見發文祝賀梁朝偉獲獎 只說了這個字

2023-09-04 02:26

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」