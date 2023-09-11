王力宏開唱 2萬人相挺 藍心湄到場：不要再胡說八道了

藍心湄(右三)到場支持王力宏。(記者林士傑／攝影

王力宏 近日在台北舉行第2場「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，帶來「ONE一個」以及新歌「想見就能相見」前，他說別因為誰遭遇過不幸就下定論，深情喊話：「不要論斷別人，正如我們也不想被別人論斷。總有一天，你會明白；我的寶貝們，我的星星、月亮、太陽，也會明白。」

這次他沒邀請來賓，邊唱邊彈吉他、小提琴跟鋼琴，歌單分成「改變生命的事件」、「新的旅程」以及「新的自己」3個篇章，象徵揮別過往種種。他還驚喜步下舞台跟觀眾近距離互動，演唱「依然愛你」跟「公轉自轉」、「愛的就是你」、「愛你等於愛自己」組曲，讓全場為之瘋狂。

他開場激動掉淚，唱完「Kiss Goodbye」後跪地向觀眾告白：「謝謝很多人都到了，看到非常多的朋友。」主辦單位寬魚國際老闆邱瓈寬（寬姐）表示：「王力宏很能夠換位思考，且充滿同理心，這2首新歌不只是唱他自己的故事。」

他熬過感情危機，2場演唱會吸引2萬人到場相挺，包含林宥嘉、張小燕、陳美鳳、蕭亞軒、藍心湄等星友支持，藍心湄隔空喊話盼王力宏專注於表演上面，她說：「看到一些片段，我個人今天功能就是要告訴他，不要再胡說八道了，因為你也不知道自己在講什麼、也沒有幫你加分，你就好好的唱你的歌。」