告五人搖滾颶風襲捲美國 登紐約林肯中心開唱

告五人「宇宙的有趣」巡迴演唱會即將唱進美國三個城市。（相信音樂提供）

台灣樂團「告五人」驚喜宣布即將展開世界巡迴，首站進軍美國，其中紐約場更踏上全球最富盛名的表演藝術殿堂林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts），成為登上林肯中心開唱以來，出道時間最短的華人 樂團，告五人前無古人「現象級」紀錄再添一筆。告五人將於10月28日、11月1日與11月4日分別於紐約、聖荷西 與拉斯維加斯3座城市開唱。

告五人首次美國巡迴消息一出，吸引澳洲 、英國、星馬等各地樂迷敲碗加開巡迴場次。首度跨越太平洋登陸美國開唱，首站紐約場的演出地點「林肯中心」更是一時之選，建於1960年代的林肯中心，為全世界表演者最嚮往的藝術殿堂，包括民謠傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）、鄧麗君及李宗盛等天王天后也都曾在此開唱，唱片公司與美國在地主辦為了告五人首次美國演唱會，與場地方溝通協調檔期，近1年才終於敲定。

聊到首次美國開唱，告五人興奮表示：「謝謝音樂帶我們飛到很多第一次去的城市，很期待與當地的歌迷見面，還有好吃的美食！」3人也提到「時差」恐怕是這趟巡演的最大敵人，笑說：「真的可以感受到體內有時間的存在，因為生理時鐘還沒適應，所以感受到強烈的睡意襲擊，有種快昏迷的感覺！」他們為此做足嚴謹準備，也打算服用保健品，希望能克服時差帶來的不適。

告五人預計10月28日、11月1日與11月4日舉辦紐約站、聖荷西站與拉斯維加斯站演唱會，將於 9月8日美西時間早上10點、美東時間下午1點開賣。