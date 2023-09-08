我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

告五人搖滾颶風襲捲美國 登紐約林肯中心開唱

記者梅衍儂／即時報導
告五人「宇宙的有趣」巡迴演唱會即將唱進美國三個城市。（相信音樂提供）
告五人「宇宙的有趣」巡迴演唱會即將唱進美國三個城市。（相信音樂提供）

台灣樂團「告五人」驚喜宣布即將展開世界巡迴，首站進軍美國，其中紐約場更踏上全球最富盛名的表演藝術殿堂林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts），成為登上林肯中心開唱以來，出道時間最短的華人樂團，告五人前無古人「現象級」紀錄再添一筆。告五人將於10月28日、11月1日與11月4日分別於紐約、聖荷西與拉斯維加斯3座城市開唱。

告五人首次美國巡迴消息一出，吸引澳洲、英國、星馬等各地樂迷敲碗加開巡迴場次。首度跨越太平洋登陸美國開唱，首站紐約場的演出地點「林肯中心」更是一時之選，建於1960年代的林肯中心，為全世界表演者最嚮往的藝術殿堂，包括民謠傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）、鄧麗君及李宗盛等天王天后也都曾在此開唱，唱片公司與美國在地主辦為了告五人首次美國演唱會，與場地方溝通協調檔期，近1年才終於敲定。

聊到首次美國開唱，告五人興奮表示：「謝謝音樂帶我們飛到很多第一次去的城市，很期待與當地的歌迷見面，還有好吃的美食！」3人也提到「時差」恐怕是這趟巡演的最大敵人，笑說：「真的可以感受到體內有時間的存在，因為生理時鐘還沒適應，所以感受到強烈的睡意襲擊，有種快昏迷的感覺！」他們為此做足嚴謹準備，也打算服用保健品，希望能克服時差帶來的不適。

告五人預計10月28日、11月1日與11月4日舉辦紐約站、聖荷西站與拉斯維加斯站演唱會，將於 9月8日美西時間早上10點、美東時間下午1點開賣。

聖荷西 澳洲 華人

上一則

袁冰妍被指變相報銷 央視點名逃稅 「這回要涼了？」

延伸閱讀

支持台灣加入聯合國 台僑集資買主流媒體廣告

支持台灣加入聯合國 台僑集資買主流媒體廣告
控警流彈致失明 聖荷西男335萬和解

控警流彈致失明 聖荷西男335萬和解
全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3
聖荷西首屆Lowrider日 跳跳車上街

聖荷西首屆Lowrider日 跳跳車上街

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01
林志玲。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

2023-09-03 04:20

超人氣

更多 >
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果