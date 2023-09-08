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姜濤見宋芸樺變迷弟 害羞告白：本人比電影還漂亮

記者陳建嘉、黃保慧／綜合報導
宋芸樺(左)與姜濤一起出席新片首映會。(記者吳致碩／攝影)
宋芸樺(左)與姜濤一起出席新片首映會。(記者吳致碩／攝影)

香港偶像姜濤為宣傳新片「我的天堂城市」抵台出席首映，他說八年前看過「我的少女時代」，相當喜歡女主角宋芸樺，只可惜這次兩人在紐約拍戲，全程沒對戲，直到赴台宣傳當天才見面。被問覺得宋芸樺本人如何，他羞澀告白「本人比電影還漂亮」，全場哄堂大笑。

姜濤極愛台灣的美食，尤其是牛肉麵、車輪餅，也想吃地瓜球。至於想與哪些台灣藝人合作，他立刻回答就是身旁的宋芸樺、姚淳耀與魏蔓，而他從小就崇拜羅志祥，「我聽他的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳」。提到台灣印象，姜濤從小就喜歡台灣綜藝節目，還看過「豬哥會社」，被問有沒有因此學台語，他靦腆笑答「會講一點台語，但是那些字不太好，不能在這裡公開講」。

電影「他馬克老闆」也舉行媒體試片，曾國城在片中飾演大老闆，還花三小時弄禿頭扮相，更被盧廣仲拔下假髮，但他也對這個造型相當自豪，「光是這個禿頭，每次就要花上將近三小時上妝」，另有一場想像中的戰爭戲，黃鐙輝必須含血戰死，卻不小心含太多嗆到，直接吐在鄭人碩嘴裡，讓他當場被「口爆」，讓一旁的盧廣仲看到也忍不住笑場。

曾國城(左)和盧廣仲在新片中飾演上司和下屬。(圖：華映提供)
曾國城(左)和盧廣仲在新片中飾演上司和下屬。(圖：華映提供)

艾怡良出席酷兒影展擔任大使，她今年7月因為一時口誤，意外將得獎名單上評審團主席陳建騏的簽名，誤看成入圍者陳建瑋，導致出現「頒錯獎」的烏龍場面，她露面談及此事，提到當下一直道歉，也意外促成一段良緣，接下來會與陳建瑋老師合作新單曲，她會擔任和聲，更有望一起合唱，「近期就會聽到這首新歌囉」。

艾怡良坦承當時真的很難過，「但就是哭完之後要做得更好，新專輯正在計畫中，應該會在明年推出」，當晚擔任司儀的豆子哥出面透露自己也有責任，艾怡良緩頰，「主要大家就是想把典禮做好，豆子哥沒有錯，希望大家可以諒解」。

艾怡良日前在金曲獎頒錯獎，宣告將與陳建瑋合作新單曲。(圖：台灣國際酷兒影展提供)
艾怡良日前在金曲獎頒錯獎，宣告將與陳建瑋合作新單曲。(圖：台灣國際酷兒影展提供)

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