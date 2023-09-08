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美胸女王9年不墜 周曉涵：我價錢很公道

記者陳慧貞／台北報導
周曉涵連續九年代言內衣。(記者陳慧貞／攝影)
周曉涵連續九年代言內衣。(記者陳慧貞／攝影)

女星周曉涵連續九年代言內衣品牌，近日出席活動暢聊養胸不墜秘訣，坦言已經很習慣穿內衣工作時被盯著看，甚至比穿著比基尼被注視時還要自在、有安全感，直言：「比基尼的褲子常常連屁股都露出來了，我不能接受。」提到之所以能蟬聯九年地位不動搖，她親曝原因：「價錢很公道吧。」含蓄表示可能是因為代言酬勞沒漲價的原因。

周曉涵上月剛過39歲生日，由於正好「逢9」，她的慶生活動比起往年低調許多，謹守幾項原則「不吹蠟燭、不唱歌、不切蛋糕、不許願」，對於即將邁入「40一枝花」年紀，她因怕痛，因此沒有凍卵念頭，對於感情也是隨緣，自嘲：「我看起來太有距離感，很多人覺得我看起來很難追就算了。」有人建議她主動追求，她笑稱已過了主動追愛的年紀，直言：「小時候就覺得『管他的』，被拒絕就找下一個，現在臉皮太薄了，告白被拒絕很丟臉耶！」

連拍了兩檔長壽劇後，周曉涵感受身體勞累，決定暫時放下八點檔長劇，接下來除了休息外，還會帶爸媽到西班牙、葡萄牙旅遊，笑言：「我做了現在年輕人不會做的事，一帶父母出國，二是跟團。」要和一群陌生人出國旅遊，令她心情相當忐忑，但為了盡孝，也只有放下緊張心情。

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