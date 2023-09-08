「乘風」太操 賈靜雯瘦回小學體重

賈靜雯今年第2年代言家扶「無窮世代」。（記者吳致碩／攝影）

賈靜雯日前被天心曝29年前泳裝照，而她穿的款式有如小洋裝，是最保守的一個，日前出席家扶基金會公益活動，坦言以前「很胖、沒自信」，根本不敢穿火辣泳裝。而她參與陸綜「乘風2023」後，強度訓練讓體重直直落，竟瘦回國小、國中時的體重，不過節目結束後已慢慢恢復。

為節目訓練時，賈靜雯體脂從25降到14，體重僅42公斤，但她覺得那時候太瘦看起來比較沒精神，節目結束1個多月，目前回到45公斤。她形容參與「乘風2023」是個很特別的體驗，回台北也積極練舞，女兒咘咘、波妞也會跟著跳，「很難得有機會讓她們看見我工作時的樣子」。

大女兒梧桐妹（Angel）之前表示想當藝人，賈靜雯則說：「她都一陣一陣的吧，每個時期（的夢想）都不一樣。」至於是否支持？她認為：「她的人生選項還是要交到她自己手上，我們只會在旁邊給建議」。

提到梧桐妹穿鼻環，賈靜雯透露女兒曾跟她討論過，她只說：「妳自己不要後悔就好」。但對女兒一開始選擇的鼻環款式很有意見，甚至嗆：「可以不要跟牛一樣嗎？」因原本梧桐妹選了一個黑色的鼻環。後來賈靜雯還會故意在梧桐妹面前學牛「哞哞叫」，梧桐妹雖沒生氣，但會還給媽媽一個白眼。