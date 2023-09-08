我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

「乘風」太操 賈靜雯瘦回小學體重

記者杜沛學／綜合報導
賈靜雯今年第2年代言家扶「無窮世代」。（記者吳致碩／攝影）
賈靜雯今年第2年代言家扶「無窮世代」。（記者吳致碩／攝影）

賈靜雯日前被天心曝29年前泳裝照，而她穿的款式有如小洋裝，是最保守的一個，日前出席家扶基金會公益活動，坦言以前「很胖、沒自信」，根本不敢穿火辣泳裝。而她參與陸綜「乘風2023」後，強度訓練讓體重直直落，竟瘦回國小、國中時的體重，不過節目結束後已慢慢恢復。

為節目訓練時，賈靜雯體脂從25降到14，體重僅42公斤，但她覺得那時候太瘦看起來比較沒精神，節目結束1個多月，目前回到45公斤。她形容參與「乘風2023」是個很特別的體驗，回台北也積極練舞，女兒咘咘、波妞也會跟著跳，「很難得有機會讓她們看見我工作時的樣子」。

大女兒梧桐妹（Angel）之前表示想當藝人，賈靜雯則說：「她都一陣一陣的吧，每個時期（的夢想）都不一樣。」至於是否支持？她認為：「她的人生選項還是要交到她自己手上，我們只會在旁邊給建議」。

提到梧桐妹穿鼻環，賈靜雯透露女兒曾跟她討論過，她只說：「妳自己不要後悔就好」。但對女兒一開始選擇的鼻環款式很有意見，甚至嗆：「可以不要跟牛一樣嗎？」因原本梧桐妹選了一個黑色的鼻環。後來賈靜雯還會故意在梧桐妹面前學牛「哞哞叫」，梧桐妹雖沒生氣，但會還給媽媽一個白眼。

上一則

美胸女王9年不墜 周曉涵：我價錢很公道

下一則

姜濤見宋芸樺變迷弟 害羞告白：本人比電影還漂亮

延伸閱讀

29年前泳裝出土羞喊太胖 賈靜雯「浪姐」瘦回國小體重

29年前泳裝出土羞喊太胖 賈靜雯「浪姐」瘦回國小體重
帶咘咘姊妹度假去 賈靜雯：波妞最愛美

帶咘咘姊妹度假去 賈靜雯：波妞最愛美
咘咘、波妞愈大愈漂亮 賈靜雯曝泳裝照 爆料她最愛美

咘咘、波妞愈大愈漂亮 賈靜雯曝泳裝照 爆料她最愛美
咘咘8歲慶生照曝光 生日願望慘遭賈靜雯打槍：想得美

咘咘8歲慶生照曝光 生日願望慘遭賈靜雯打槍：想得美

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01
林志玲。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

2023-09-03 04:20

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果