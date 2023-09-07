29年前泳裝出土羞喊太胖 賈靜雯「浪姐」瘦回國小體重
賈靜雯日前被天心曝29年前泳裝照，而她穿的款式有如小洋裝，是最保守的一個，日前出席家扶基金會公益活動，坦言以前「很胖、沒自信」，根本不敢穿火辣泳裝。而她參與中國綜藝「乘風2023」後，強度訓練讓體重直直落，透露瘦回國小、國中時的體重，不過節目結束後已慢慢恢復。
賈靜雯提到，為節目訓練時，體脂從25降到14，體重則42公斤，但她覺得那時候太瘦看起來比較沒精神，節目結束1個多月，招認比較懈怠管理體重，還笑說大吃大喝是一定要的，目前回到45公斤。除了瘦身這項收穫，賈靜雯也因「乘風2023」在中國演藝圈聲勢再起，透露之後即將到成都拍新戲，自從生下咘咘、波妞後，她已約7年沒有主演中國戲劇。
賈靜雯形容，參與「乘風2023」是個很特別的體驗，回台北也積極練舞，女兒咘咘、波妞也會跟著跳，「很難得有機會讓她們看見我工作時的樣子。」透露女兒們對她和老公修杰楷的職業仍一知半解，有時在路上有人找她簽名、合照，女兒們也覺得很奇怪，因在孩子眼中，賈靜雯的職業是「看監視器」，因她在外地工作時，都會透過監視器關心孩子們，而修杰楷的職業在女兒眼中則是「廚師」。
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