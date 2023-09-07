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車禍後在台首露面 林志穎：僅康復7成，比想像中慢

記者杜沛學／綜合報導
林志穎透露自己目前身體恢復約6、7成。（圖：聯合勸募協會提供）
林志穎透露自己目前身體恢復約6、7成。（圖：聯合勸募協會提供）

林志穎日前出席公益活動，是他去年7月發生重大車禍後，首度在台灣公開露面、受訪，他坦言，身體目前狀況只有恢復6、7成，「看起來是康復了，但還沒有完全百分之百，比我想像中還慢，以為半年差不多，但現在一年多了。」但認為每天有進步一點就好。

活動現場林志穎也示範自己右手目前還沒完全恢復，不能伸直舉高，每天都要面對牆壁壓手臂，「剛開始做的一個月，很痛，我每做一下就對自己說『一定好、一定好』。」此外，覺得自己體力也沒有以前好，近期參與「披荊斬棘」第3季錄製，才發覺工作一整天下來會很疲憊。

至於心理上，林志穎猶豫了一下，才吐心聲：「發生這樣的事情，我自己很不能接受，尤其帶著家人在車上。我到現在還是很難過，我自己發生也就算了，如果造成小孩任何狀況絕對不能接受，還好受傷都在我。」當時兒子Jenson也在車上，他透露，現在家裡都完全不會提這件事，不希望兒子有陰影。

記者會上公布林志穎拍攝的廣告，他透露是幾個月前錄製的，當時對自己狀態仍不是很滿意，因為太瘦，只有54、55公斤。林志穎透露，發生意外前自己約62公斤，在醫院因一直睡覺休息、沒胃口吃東西，掉到50公斤。好不容易恢復了一點，上個月他又確診新冠肺炎，發燒一個禮拜，現在體重56.5公斤。

林志穎之前在節目上透露，車禍後頭部受傷最嚴重，臉部多處骨折，打了20幾個鈦合金骨釘。活動上他則表示，當時在醫院躺了一個月，沒人敢告訴他傷得有多嚴重，更無法看手機、刷新聞，因當時看不太清楚，約2個多禮拜後視力才恢復，「能看得到運氣很好了。」最後仍不忘感謝當時救他的人，以及家人、粉絲的集氣。

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