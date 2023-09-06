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王大陸現身首爾時裝周 網呼：櫻木花道

記者陳建嘉／綜合報導​
王大陸到首爾時裝周走秀，造型惹議。（取材自X平台）
王大陸到首爾時裝周走秀，造型惹議。（取材自X平台）

台灣男星王大陸因出演電影「我的少女時代」、「一吻定情」等作品而走入觀眾視野，更因此紅到南韓，還飛到當地舉辦粉絲見面會、登上南韓MAMA頒獎典禮擔任頒獎人，顯見人氣不俗。最近他受邀參加首爾時裝周，奇特造型引發網友討論，不少網友笑稱根本是「灌籃高手」角色「櫻木花道」，更有人毒舌表示「是不是得罪造型師？」

王大陸一現身東大門DDP舉辦的首爾時裝周活動，吸引不少韓媒目光，然則，王大陸以一頭鮮艷紅髮，搭配藍白色寬直條紋西裝外套及牛仔褲、帆布鞋的造型登場，連韓媒都用「櫻木花道」形容他。

DKZ官方X曬出團員們與王大陸的合照。（取材自X平台）
DKZ官方X曬出團員們與王大陸的合照。（取材自X平台）

網友意見也相當分歧，有網友在南韓論壇THEQOO上，以「造型讓人有點不知所措的王大陸」為題發文，曬出他的多張照片，而底下也掀起網友們的熱烈討論，有網友形容他撞臉元祖男團「神話」成員Eric，另有人覺得雖然造型很醜，但整體還是很帥，也有不少人留言表示：「我還以為是航海王中的某位紅髮角色」，「這不是我認識的王大陸」、「發生什麼事」、「他得罪了造型師」。

此外，南韓男團DKZ也受邀出席該場活動，其中除了DKZ官方X平台（前身為推特Twitter）曬出了團員們與王大陸的合照外，昔出演「語意錯誤」而走紅的人氣成員朴宰燦也曬出與王大陸的同框合照，並寫下：「很榮幸見到你！」等字句。

南韓 推特

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