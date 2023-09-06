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被酸剋死男友高以翔 蘇湘涵飽受霸凌

記者梅衍儂、林士傑​​／綜合報導​
蘇湘涵熬過男友離世，發行首張單曲「What We On」。（圖：&Fellows提供）
蘇湘涵熬過男友離世，發行首張單曲「What We On」。（圖：&Fellows提供）

已故台灣藝人高以翔女友Bella Su蘇湘涵發行首張單曲「What We On」出道，日前記者會上她坦言這些年來飽受網路霸凌，酸民不但把她的照片合成色情照，還說她顴骨太高才會剋死高以翔，讓當時23歲的她低潮了一年半，常常哭到睡著，至今沒有交往新對象。

Bella當年跟高以翔交往三年，2019年他上大陸節目「追我吧」意外猝死，讓Bella歷經打擊，還要面對酸民攻擊，她每天都受盡折磨；這次發片也有網友認為她在蹭高以翔熱度，對此她表示：「我沒有對不起任何人，也沒有要蹭任何人，你可以聽可以相信，跟我都沒有關係。」

她事發至今仍保持單身，坦言高以翔出事讓她非常害怕失去，對下一任對象也有所猶疑，「我會想好好珍惜，我狀態不好也會對不起人家，未來的對象也會面對我有這個過去，畢竟我不提大家也會提，但這就是事實，我等待能理解的人出現，我不急。」

另外，「樂天女孩」林岱縈圓夢跨足歌壇，推出個人單曲「Calculate LOVE」，SS501朴政珉日前現身記者會相挺，甚至浪漫單膝下跪獻花，她開心直呼「他很親切、頭髮又香」，眾人誇朴政珉比她還嫵媚，她認輸「那我要好好檢討一下自己」。

林岱縈(右)直誇朴政珉有濃濃的髮香。（圖：林岱縈提供）
林岱縈(右)直誇朴政珉有濃濃的髮香。（圖：林岱縈提供）

身為啦啦隊女神，林岱縈不時遭到騷擾，像是透過社群傳下體照、跟蹤回家等等，小學時還被住處警衛以領信件為由，伸進她的褲子口袋試圖揩油，當下嚇到落荒而逃，她怕到沒跟雙親提起，只在校請教老師如何防身。

猝死 霸凌

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