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膚質太凍齡？ 萬芳赴威尼斯影展卡關

記者黃保慧／綜合報導
張吉安(右)執導電影「五月雪」，與女主角萬芳前往威尼斯影展。（圖：海鵬提供）
張吉安(右)執導電影「五月雪」，與女主角萬芳前往威尼斯影展。（圖：海鵬提供）

「金馬新導演」張吉安執導的電影「五月雪」，日前在威尼斯影展舉行世界首映。女主角萬芳前一天抵達威尼斯，途經德國法蘭克福機場時，竟遭海關「聊很久」遲遲不肯放行。經紀人不見萬芳出關，緊張得不得了，急忙前往了解發生什麼問題，海關竟回答「本人太年輕」，懷疑證照有問題，讓萬芳和經紀人聽了啼笑皆非。

「五月雪」獲選第80屆威尼斯影展「威尼斯日」競賽片，導演張吉安、女主角萬芳分別從馬來西亞、台灣飛抵威尼斯會合。準時抵達的張吉安，卻遲遲不見萬芳出現，詢問下才知道萬芳班機嚴重延遲、總飛行竟將近20小時。更誇張的是，萬芳在法蘭克福機場過海關時，還受阻好一會兒、遲遲不見出關，當經紀人急返關切時，海關竟回說「本人太年輕」，要確定證照沒有問題才能放行。

經紀人無奈笑說，畢竟素顏飛行20小時，「這個膚質（太好）的確有點誇張」。

演唱行程滿檔的萬芳，演唱完隔天就馬不停蹄出發威尼斯影展，出席由她主演的新片「五月雪」世界首映。從沒看過這部電影的她，這場「世界首映」也是她的首映，一切未知讓她很緊張，突然覺得從開拍到入選影展整個過程「很奇幻」。曾獲金鐘、金曲獎的她，還笑稱自己此趟出席威尼斯影展是「劉姥姥進大觀園」。

影展 德國

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