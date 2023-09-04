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紐約法拉盛聞過臭豆腐…胡宇威從此不敢吃 逼陳庭妮「在陽台解決」

記者李姿瑩／台北即時報導
胡宇威挑料理臭豆腐。(圖:三立提供)
胡宇威挑料理臭豆腐。(圖:三立提供)

台灣藝人王彩樺、胡宇威、夏和熙在全新實境綜藝節目「我們這一攤」，跑遍台灣十個夜市，甚至跨國到日本去擺攤。節目首播後，不少觀眾留言夜市擺攤真的很辛苦，錄影時許多民眾圍著攤位，就等著吃炸臭豆腐，而負責的主廚胡宇威當天炸臭豆腐的功夫獲得好評，外酥內軟再加上不同的醬料，臭豆腐當晚買光光，但觀眾唯一好奇的就是：「胡宇威為什麼會這麼怕臭豆腐？真有這麼臭嗎？」

胡宇威看到觀眾的問題笑說：「第一次聞到臭豆腐是在六、七歲，路過紐約法拉盛的時候，心想這個臭臭的東西怎麼會是台灣美食，從此他就不敢吃。來台灣之後，有一次在一個文化交流記者會上，又端出臭豆腐，這是他第一次吃，嚇到驚恐不已，那股發酵的味道，讓他聯想到地溝水發酵，只要發現有賣臭豆腐就躲得遠遠的，萬一餐會上有人點了臭豆腐，他就默默把盤子推走。」

胡宇威挑料理臭豆腐。(圖:三立提供)
胡宇威挑料理臭豆腐。(圖:三立提供)

自己怕臭豆腐，但「胡太太」陳庭妮卻很愛吃臭豆腐，她剛開始還能忍住不吃，有時候想吃，胡宇威都會跟她說：「那妳在外面吃完再回來，就是不准把臭豆腐帶進屋子。」這一兩年有一次陳庭妮真的很想很想吃，胡宇威點頭答應了，但堅持要她要在陽台吃完再進來，陳庭妮笑說：「我就這樣在陽台，坐在小板凳上，乖乖用免洗餐具吃完臭豆腐，吃完才問他，請問我可以回來了嗎？」

陳庭妮爆料，有一次，胡宇威出差工作，她跟胡媽媽趁他前腳一出，就一起出門去買臭豆腐回來吃。逗得胡宇威大笑，沒想到她們偷做了這件事情。在胡宇威家，他跟爸爸不敢吃，但媽媽跟妹妹卻是喜歡吃臭豆腐的，所以胡宇威說，臭豆腐真的是很特別的食物，兩極化的觀感喜惡，這次做完臭豆腐，他鼻孔連續好幾天都還是聞得到臭豆腐味，看完第一集播出，他回憶起自己與臭豆腐相處的過程以及後來的口感，他笑說：「我竟然想等一下來去買份臭豆腐試試了。

胡宇威挑料理臭豆腐。(圖:三立提供)
胡宇威挑料理臭豆腐。(圖:三立提供)

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