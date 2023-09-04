帥到登上全球廣告 男星超狂身世曝光 成台師大榜首

杜威跟自己的廣告看板合影留念。（杜威本人提供）

饒舌歌手杜威去年代表台灣，在2022亞洲模特兒獎Asia Model Awards頒獎典禮獲得模特兒明星獎，近來又獲三星 手機賞識，飛往紐約拍攝並登上全球大型廣告看板，朋友們看見後紛紛拍照傳給他看，讓剛過生日的他害羞地說：「覺得是最好的生日禮物！」

他返台後一旦看到自己的廣告看板，就會跑去合影留念，還被經過的阿姨說：「你跟照片裡的人好像，但是你比他帥！」讓他哭笑不得。談及拍攝過程，他表示美國工作團隊很有效率，休息、放飯時間都很正常，不會超時工作，並提到年初簽進經紀公司丹藍國際，除了模特兒工作，計畫拓展更多演藝工作，朝全方位藝人邁進。