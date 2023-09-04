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烏稱俄無人機於羅馬尼亞領土爆炸 布加勒斯特否認

帥到登上全球廣告 男星超狂身世曝光 成台師大榜首

記者林士傑／即時報導
杜威跟自己的廣告看板合影留念。（杜威本人提供）
杜威跟自己的廣告看板合影留念。（杜威本人提供）

饒舌歌手杜威去年代表台灣，在2022亞洲模特兒獎Asia Model Awards頒獎典禮獲得模特兒明星獎，近來又獲三星手機賞識，飛往紐約拍攝並登上全球大型廣告看板，朋友們看見後紛紛拍照傳給他看，讓剛過生日的他害羞地說：「覺得是最好的生日禮物！」

他返台後一旦看到自己的廣告看板，就會跑去合影留念，還被經過的阿姨說：「你跟照片裡的人好像，但是你比他帥！」讓他哭笑不得。談及拍攝過程，他表示美國工作團隊很有效率，休息、放飯時間都很正常，不會超時工作，並提到年初簽進經紀公司丹藍國際，除了模特兒工作，計畫拓展更多演藝工作，朝全方位藝人邁進。

此外，他以第1名成績考取台灣師範大學運動科學碩士在職專班，研究運動心理學，下周準備開學，相隔9年再次回到校園，內心超級緊張。他提到台灣的健身教練為了維持收入，工作時數都很高，「很多教練雖然教健康產業，但自己都有心理問題，所以主要想研究一天到底上多少課程，才能專注維持教學品質和熱情，超過多少時數會導致專注下降，影響心理健康。」希望透過研究讓健身房、資方多重視教練的身心健康。

杜威去年代表台灣，在2022亞洲模特兒獎Asia Model Awards頒獎典...
杜威去年代表台灣，在2022亞洲模特兒獎Asia Model Awards頒獎典禮獲得模特兒明星獎。（杜威本人提供）
杜威被相中擔任手機全球廣告看板人物。（杜威本人提供）
杜威被相中擔任手機全球廣告看板人物。（杜威本人提供）
杜威趁拍攝空檔在紐約當觀光客。（杜威本人提供）
杜威趁拍攝空檔在紐約當觀光客。（杜威本人提供）

健身 心理健康 三星

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