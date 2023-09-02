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羅志祥媽媽也來追星 工藤靜香台北開唱掀回憶殺

記者李姿瑩／台北即時報導
工藤靜香為台灣設計專屬歌單。（記者吳致碩／攝影）
工藤靜香為台灣設計專屬歌單。（記者吳致碩／攝影）

日本資深玉女歌姬工藤靜香2日在台北國父紀念館開唱，面對全場2000位歌迷，她不再是木村拓哉的太太或是心美和光希媽媽，而是專業歌手。為了這次台北演唱會，她從日本帶來樂團，抵台後就在飯店調整狀態，昨果然一開口就獲得滿堂彩，一秒喚起聽眾的青春回憶。

53歲的工藤靜香出身自偶像女團小貓俱樂部，在日本從八零年代紅到千禧年，直到嫁給木村拓哉後才把鎂光燈焦點全留給老公。今晚大批日本粉絲為了她專程飛來台灣，羅志祥媽媽也來追星，羅志祥和林志玲都送上花籃祝福。

工藤靜香晚間特地用中文問候台灣粉絲：「大家好我是工藤靜香，好久不見。」隨後她用英文致謝：「謝謝大家今晚來，讓我們一起共創美好回憶。」她外語能力不俗，全場幾乎都用英文和粉絲溝通無礙，還不忘介紹周邊商品上有她繪製的圖案，謝謝海外粉絲遠道而來捧場。

工藤靜香走入家庭後不曾停止學習和自律，演唱會上她換穿3套表演服裝，全都是合身高雅風格，光是第一套黑色亮片禮服，就透過挖背設計展現曼妙曲線，很難想像她前晚才外帶了鼎泰豐的紅燒牛肉麵、絲瓜蝦仁小籠包、糖醋排骨等餐點，還享用了遠東香格里拉特製的牛軋糖馬卡龍、蛋黃酥。

她一連演唱19首歌曲，從1987年的出道曲「禁忌的心電感應」跨越到2023年的新歌「勇者之旗」，彷彿她演藝生涯縮影。工藤靜香帶著她專用的麥克風架，將歌唱實力毫無保留地展現在歌迷面前。

就在工藤靜香在台灣演出的同時，木村拓哉正受到經紀公司傑尼斯事務所的負面新聞影響，被日媒推測可能會離開老東家，避免帶衰2個女兒進軍海外的計畫。日媒透露，工藤靜香希望老公自立門戶，如此一來全家人的演藝工作靈活度更高。

羅志祥媽媽樂當追星族。（記者吳致碩／攝影）
羅志祥媽媽樂當追星族。（記者吳致碩／攝影）
工藤靜香一連演唱多首經典歌曲。（記者吳致碩／攝影）
工藤靜香一連演唱多首經典歌曲。（記者吳致碩／攝影）
工藤靜香身材和儀態多年未變。（記者吳致碩／攝影）
工藤靜香身材和儀態多年未變。（記者吳致碩／攝影）
工藤靜香深情獻唱。（記者吳致碩／攝影）
工藤靜香深情獻唱。（記者吳致碩／攝影）

日本 羅志祥 林志玲

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