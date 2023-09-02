我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約小學校園預防槍擊案 上課期間關閉校門

勞工節防聚會失控 紐約市警將派無人機

周興哲喜上加喜 紅到美國奪大獎吐心聲

記者林士傑／即時報導
周興哲「Odyssey旅程」世界巡演榮獲美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類的鉑金獎。（星空飛騰提供）
周興哲「Odyssey旅程」世界巡演榮獲美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類的鉑金獎。（星空飛騰提供）

周興哲（Eric）跟愛妻趙岱新上月甫迎來愛女，接著在上海東方風雲榜拿下港台地區最佳創作歌手獎，「Odyssey旅程」世界巡演又贏得國際獎項肯定，榮獲素有「設計奧斯卡」之稱的美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類的鉑金獎（PLATINUM WINNER），可謂喜上加喜。

周興哲「Odyssey旅程」巡演採用四面環繞舞台、地面設計為4組巨型英文ERIC字樣，使舞台產生高差，且空中還有3層超大LED，針對每首歌曲量身打造專屬動畫內容，周興哲所屬星空飛騰國際娛樂CEO羅維君開心表示：「Eric的每場秀成本一向不是最大考量，以周興哲的創作作品能在舞台呈現最美好的形式，謝謝藝術總監政哥帶領的整個創意團隊、音樂總監黃宣銘老師帶領的音樂團隊。」周興哲謙稱這是團隊一起達成的榮耀。

另外，周興哲原定2日在澳門參與「劇好聽的歌」演唱會，考量颱風來襲，火速更改行程提前1日飛抵澳門，在機上遇到一陣搖晃難免心驚膽跳，直呼有點「小可怕」。獲知活動延後，他安心不少表示很擔憂粉絲安全，但又開玩笑說「不知道演唱時會不會沒有人來」。

周興哲「Odyssey旅程」世界巡演採用四面環繞舞台。（星空飛騰提供）
周興哲「Odyssey旅程」世界巡演採用四面環繞舞台。（星空飛騰提供）
周興哲「Odyssey旅程」世界巡演的舞台相當多變。（星空飛騰提供）
周興哲「Odyssey旅程」世界巡演的舞台相當多變。（星空飛騰提供）
周興哲(中)當爸後人氣持續飆升，行程邀約滿檔。（星空飛騰提供）
周興哲(中)當爸後人氣持續飆升，行程邀約滿檔。（星空飛騰提供）
周興哲「Odyssey旅程」世界巡演的空中有3層超大LED。（星空飛騰提供）
周興哲「Odyssey旅程」世界巡演的空中有3層超大LED。（星空飛騰提供）
周興哲跟愛妻趙岱新上月甫迎來愛女。（星空飛騰提供）
周興哲跟愛妻趙岱新上月甫迎來愛女。（星空飛騰提供）

澳門 奧斯卡 CEO

上一則

林志穎揭毀容實錄秀X光片「臉部有20多個鈦合金點」

下一則

再現文盲場面？ 王一博座談會發言 搞錯「行業」了

延伸閱讀

男籃世界盃／美國4連勝晉級8強 唐西奇淘汰澳洲

男籃世界盃／美國4連勝晉級8強 唐西奇淘汰澳洲
中國新版地圖惹議 白宮發聲：是脅迫鄰國行動

中國新版地圖惹議 白宮發聲：是脅迫鄰國行動
美債連跌三年 獨立以來最糟

美債連跌三年 獨立以來最糟
美國8月新增就業18.7萬人 失業率升至3.8%

美國8月新增就業18.7萬人 失業率升至3.8%

熱門新聞

「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元
旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐