周興哲喜上加喜 紅到美國奪大獎吐心聲
周興哲（Eric）跟愛妻趙岱新上月甫迎來愛女，接著在上海東方風雲榜拿下港台地區最佳創作歌手獎，「Odyssey旅程」世界巡演又贏得國際獎項肯定，榮獲素有「設計奧斯卡」之稱的美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類的鉑金獎（PLATINUM WINNER），可謂喜上加喜。
周興哲「Odyssey旅程」巡演採用四面環繞舞台、地面設計為4組巨型英文ERIC字樣，使舞台產生高差，且空中還有3層超大LED，針對每首歌曲量身打造專屬動畫內容，周興哲所屬星空飛騰國際娛樂CEO羅維君開心表示：「Eric的每場秀成本一向不是最大考量，以周興哲的創作作品能在舞台呈現最美好的形式，謝謝藝術總監政哥帶領的整個創意團隊、音樂總監黃宣銘老師帶領的音樂團隊。」周興哲謙稱這是團隊一起達成的榮耀。
另外，周興哲原定2日在澳門參與「劇好聽的歌」演唱會，考量颱風來襲，火速更改行程提前1日飛抵澳門，在機上遇到一陣搖晃難免心驚膽跳，直呼有點「小可怕」。獲知活動延後，他安心不少表示很擔憂粉絲安全，但又開玩笑說「不知道演唱時會不會沒有人來」。
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