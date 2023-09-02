周興哲喜上加喜 紅到美國奪大獎吐心聲

周興哲「Odyssey旅程」世界巡演榮獲美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類的鉑金獎。（星空飛騰提供）

周興哲（Eric）跟愛妻趙岱新上月甫迎來愛女，接著在上海東方風雲榜拿下港台地區最佳創作歌手獎，「Odyssey旅程」世界巡演又贏得國際獎項肯定，榮獲素有「設計奧斯卡 」之稱的美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類的鉑金獎（PLATINUM WINNER），可謂喜上加喜。

周興哲「Odyssey旅程」巡演採用四面環繞舞台、地面設計為4組巨型英文ERIC字樣，使舞台產生高差，且空中還有3層超大LED，針對每首歌曲量身打造專屬動畫內容，周興哲所屬星空飛騰國際娛樂CEO 羅維君開心表示：「Eric的每場秀成本一向不是最大考量，以周興哲的創作作品能在舞台呈現最美好的形式，謝謝藝術總監政哥帶領的整個創意團隊、音樂總監黃宣銘老師帶領的音樂團隊。」周興哲謙稱這是團隊一起達成的榮耀。