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張鈞甯秀越語 越南影帝學中文

記者杜沛學／綜合報導
張鈞甯在「化外之醫」中再度飾演醫生。（記者王聰賢／攝影）
張鈞甯在「化外之醫」中再度飾演醫生。（記者王聰賢／攝影）

張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏主演的公視「化外之醫」完成90天的台灣部分拍攝，於8月30日殺青，將於9月份前進越南胡志明市拍攝，日前先舉辦台灣場殺青宴，公開其他重要卡司，被劇組視為「祕密武器」的黃大煒首度曝光，這也是他首次參與台劇演出。

殺青宴上，張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏也分別以一個字來形容在台灣殺青的心情。張鈞甯以閩南語「水」（美）來形容，她說：「國際製作很不容易，終於殺青了，水啦！這齣戲有很多值得關注的議題，水啊！攝影、燈光、畫面，水啊！演員女的美、男的帥，也是水啊！」

張鈞甯更以流利的越南語：「哈囉，您好嗎？（Xin chào. Bạn có khoẻ không?）」來表達對連炳發分離的不捨，祝福將與劇組回越南拍攝的連炳發：「事事順心！」並致贈一把持針器，做為臨別紀念。

這次是連炳發至今最長一次出國工作，長達四個多月，且下戲後還有許多拍戲準備課程要上，十分緊湊。他以英文「滿足的（satisfied）」來形容殺青當下的心情，連炳發說：「從開始拍攝到現在，我都是全力以赴去完成每件事，不管結果如何，我都感到充實、滿足的！現在期待的，就是回越南『充電』！」

連炳發殺青後最想要做的一件事，就是繼續學習中文，他說：「學習語文就如同一杯水，放著不動水會蒸發，搖動則水會留下。許多人想學中期待再回來做宣傳時，能以中文應答。」

越南 台劇

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