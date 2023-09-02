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懷孕後家人反應竟是這樣 Selina痛哭「再也壓抑不住」

記者李姿瑩／台北報導
Selina被任容萱準備的影片感動痛哭。（圖：TVBS提供）
Selina被任容萱準備的影片感動痛哭。（圖：TVBS提供）

任家萱Selina受邀節目，體驗妹妹任容萱為她籌備的星空電影院林心如、楊謹華、陳意涵、郭雪芙、章廣辰、陳昊森接下這次任務，一起慶祝「小腰果(任家萱的寶寶)」的到來。

任容萱藉此趟旅行，除了規畫Selina喜愛的行程之外，還親手準備過去Selina帶家人一起旅行的影片，搭配手寫告白文字，現場瞬間變成一片淚海，既感動又溫馨。

任容萱剪輯過去幾年Selina帶全家人去威尼斯、羅馬等地玩的畫面，影片最後搭配感性文字告白：「謝謝你的愛與付出，這可能是最後一次只屬於我們姐妹倆的小旅行，因為新的小生命腰果要到來啦！從你宣佈的那一刻開始，我們一家人被你的喜悅與生命緩緩融化，只是我們步調走得比較慢，請原諒我們還來不及跟上你超前的步伐，但你要相信我們是最有愛的一家人….」。

Selina邊哭邊說，在得知懷孕後，迫不及待與家人分享，原本期待大家會很開心聽到這份驚喜，沒想到他們卻是驚嚇比較多，她說：「當下內心有點難過，那陣子還與家人產生疏離感，明明住同棟樓，卻都沒什麼聯絡，直到有次與妹妹電話談心後，才了解他們是擔心大過喜悅」。

談起妹妹精心準備台東驚喜，Selina非常感動，「再也壓抑不住自己的情緒，放聲嚎啕大哭，哭到隔天眼睛還有點睜不開。」這趟台東旅程，Selina與任家萱久違地一起洗澡、床邊聊天，重溫姊妹時光，兩人也與林心如及陳意涵聊起媽媽經，互相分享懷孕、育兒的經驗與過程。

Selina和任容萱久違享受姊妹時光。（圖：TVBS提供）
Selina和任容萱久違享受姊妹時光。（圖：TVBS提供）
Selina和任容萱一起造訪節目。（圖：TVBS提供）
Selina和任容萱一起造訪節目。（圖：TVBS提供）

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