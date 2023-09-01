曝已與陳庭妮在美登記結婚 胡宇威自誇「很會做人」

胡宇威透露，已和陳庭妮7月在美國登記結婚。(記者沈昱嘉／攝影)

胡宇威和陳庭妮因合作偶像劇「真愛」系列定情，兩人愛情長跑多年，去年初胡宇威向陳庭妮求婚成功，不過兩人遲遲未登記，近日胡宇威和王彩樺、夏和熙出席新節目「我們這一攤」首映會，徐乃麟也以嘉賓身分現身，胡宇威透露7月和陳庭妮在美國紐約登記，陳庭妮如今已經是「胡太太」的身分，至於台灣登記還不急，婚禮也正在尋覓場地中。

胡宇威說，錄完「我們這一攤」後剛好有假期，於是和陳庭妮到美國過了一個多月的長假，並在紐約登記結婚，「在紐約登記時也是先找好場地，有四、五名親友在場見證，登記結束後回家和家人慶祝，在台灣還沒登記。」至於婚宴，他表示希望辦戶外婚禮，所以今年應該是來不及，問他開始積極做人了嗎？他大笑回「我們很會做人」，虧記者比他們還著急。

陳庭妮經紀人回應：「我們不知今天宇威要公布此事，但好事喜事都很值得跟大家分享。」陳庭妮則接獲大家祝福也表示：「迎接一個新的角色新的身分，很開心並謝謝大家的祝福。」