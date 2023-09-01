曝已與陳庭妮在美登記結婚 胡宇威自誇「很會做人」
胡宇威和陳庭妮因合作偶像劇「真愛」系列定情，兩人愛情長跑多年，去年初胡宇威向陳庭妮求婚成功，不過兩人遲遲未登記，近日胡宇威和王彩樺、夏和熙出席新節目「我們這一攤」首映會，徐乃麟也以嘉賓身分現身，胡宇威透露7月和陳庭妮在美國紐約登記，陳庭妮如今已經是「胡太太」的身分，至於台灣登記還不急，婚禮也正在尋覓場地中。
胡宇威說，錄完「我們這一攤」後剛好有假期，於是和陳庭妮到美國過了一個多月的長假，並在紐約登記結婚，「在紐約登記時也是先找好場地，有四、五名親友在場見證，登記結束後回家和家人慶祝，在台灣還沒登記。」至於婚宴，他表示希望辦戶外婚禮，所以今年應該是來不及，問他開始積極做人了嗎？他大笑回「我們很會做人」，虧記者比他們還著急。
陳庭妮經紀人回應：「我們不知今天宇威要公布此事，但好事喜事都很值得跟大家分享。」陳庭妮則接獲大家祝福也表示：「迎接一個新的角色新的身分，很開心並謝謝大家的祝福。」
另外劉冠廷在七夕情人節宣布向交往15年的孫可芳求婚成功，孫可芳出席「沒有你依然燦爛」首映，甜蜜分享求婚現場，原本是很日常的看電視、吃東西，劉冠廷突然關掉電視說：「我現在要跟妳求婚。」孫可芳原本以為他在開玩笑，一轉頭已看到男友跪下、發抖，並說：「妳願意嫁給我嗎？」形容當下很像在演喜劇。孫可芳坦言已決定登記結婚的日期，笑說：「先讓我保密。」不過會在今年金鐘獎、也就是10月底前完成終身大事。
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