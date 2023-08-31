劉冠廷求婚細節曝光 未婚妻曝他下跪、發抖「像在演喜劇」

劉冠廷(左)向交往15年的孫可芳求婚成功。（取材自臉書）

台灣男星劉冠廷在七夕情人節宣布向交往15年的女星孫可芳求婚成功，孫可芳31日出席「沒有你依然燦爛」首映，甜蜜分享求婚現場，原本是很日常的看電視、吃東西，劉冠廷突然關掉電視說：「我現在要跟妳求婚。」孫可芳原本以為他在開玩笑，一轉頭已看到男友跪下、發抖，並說：「妳願意嫁給我嗎？」形容當下：「很像在演喜劇。」

孫可芳透露，劉冠廷在6月時求婚，過了一個月後，才告知家人、經紀人，再過一個月才公布，而劉冠廷早在今年初就在挑求婚鑽戒，孫可芳事前也都不知情，但有感受到男友試探問：「妳是不是真的不想結婚？」

因孫可芳過去曾表示自己不想婚也不想生，但兩人先後合作「你的婚姻不是你的婚姻－聖筊」、舞台劇 「呼吸」後，覺得在這一塊都有所成長，「這個時間點也滿好。」現在也不再排斥生小孩，「可以懷也不錯，自然就好。」

求婚成功後，兩人都不知道下一步該如何，繼續過日常生活，但後來有計畫登記結婚的日期，孫可芳甜笑說：「先讓我保密。」不過會在今年金鐘獎、也就是10月底前。至於婚禮，兩人家鄉在南部，可能會回台南、高雄辦儀式，台北宴客也想走簡單模式。孫可芳還透露宣布求婚喜訊時的發文，也是劉冠廷寫給經紀人的，至於甜蜜摟抱的合照，是今年初拍攝的拍貼。