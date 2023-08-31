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舒淇威尼斯影展當評審 深V低胸驚豔紅毯

記者陳建嘉／綜合報導
舒淇以一身高貴深V套裝長裙現身威尼斯影展紅毯。(歐新社)
舒淇以一身高貴深V套裝長裙現身威尼斯影展紅毯。(歐新社)

第80屆威尼斯影展熱鬧開幕，但受到演員工會罷工影響，許多好萊塢影人包括艾瑪史東（Emma Stone）、辛蒂亞（Zendaya）都宣告缺席，舒淇以一身高貴深V套裝長裙現身，一踏上紅地毯便成為全場焦點。舒淇也將擔任威尼斯影展評審。

本屆影展評審團主席是「樂來越愛你」（La La Land）導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle），攜手名導珍康萍（Jane Campion）、舒淇等人一起為主競賽影片評審。

費翔（左）與中國女星李夢合照。（取材自微博）
費翔（左）與中國女星李夢合照。（取材自微博）

舒淇以一身超深V低胸西裝長裙現身紅毯，性感又不失優雅，俏皮地與紅毯粉絲打招呼，一亮相就成為全場焦點。另外，費翔宣傳中國電影「封神第一部」， 西裝墨鏡造型走上紅毯，氣場強大，他還發文說「我「封神」的幾個孩子都忙著，下次一定把他們帶上」。

舒淇先前已分別當過柏林影展、坎城影展的評審，今年為威尼斯影展評選，也會遇到本屆終身成就獎得主梁朝偉。

已有一些好萊塢演員受罷工協議規定，無法宣傳，就連原本開幕片是辛蒂亞主演的「挑戰者」（Challengers），也因為演員無法宣傳而臨時撤檔，但也有一些例外。綜藝報指出，喬治克隆尼（George Clooney）執導新片「The Boys in the Boat」參展，他會以導演身分亮相紅毯，還有「法拉利」（Ferrari）男主角亞當崔佛（Adam  Driver）還有主演競賽片「記憶」（Memory）的奧斯卡影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）皆獲准出席，外媒更表示，因為這些電影並非由「電影電視製片人聯盟」成員製作，不會受到協議影響。

坎城影展 好萊塢 罷工

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