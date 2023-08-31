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陳美鳳樂秀台灣國語 要粉絲「巨續」按讚

記者陳慧貞／綜合報導
陳美鳳凍齡好身材令人稱羨。（本報資料照片）
陳美鳳凍齡好身材令人稱羨。（本報資料照片）

67歲台灣女星陳美鳳因長年維持性感S曲線、凍齡美貌，被封為台灣「最美麗歐巴桑」，平時她在社群平台分享自己的「愈活愈年輕」的生活樣貌，讓人看了直呼超青春；不過，外表光鮮亮麗的她，卻坦言從小身上就出現一個問題，並承認「真的不好」，但她仍樂觀面對，還對粉絲們喊話：「你們也聽習慣了吧？素不素。」

陳美鳳出道超過40年，不少觀眾都清楚她有「特殊口音」，她承認：「必須說我的國語真的不好！」指的就是她說話時會出現「台灣國語」，陳美鳳坦言，從小到大說話都是如此，廣告配音也是台灣國語，身邊朋友經常學她講話，雖然被這問題困擾許久，但後來她也轉念：「這就是台灣最美麗歐巴桑的特色」，連朋友學她說話，她也覺得：「他們學得超好笑超可愛的。」

承認說了一口台灣國語，陳美鳳自認：「沒關係，聽得懂就好。」表示自己很樂在其中，「雖然我也很想捲舌，但，算了啦，自然就好。」幽默對粉絲喊話：「你們也聽習慣了吧？素不素？」

樂觀、正能量看待自己的人生，也引來演藝圈好友們的讚賞，梁佑南就說：「姐的聲音很好認，辨識度也高」，陳美鳳則搞笑回應：「耶，請『巨續』（繼續）愛鳳鳳。」

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