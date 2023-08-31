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Lulu飛日 隊友帶藥物被海關扣留9小時

記者林怡秀／綜合報導
Lulu(中)和經紀人丹尼爾(右)及好友Amanda在機場等候另一名化妝師好友出關。（視頻截圖）
Lulu(中)和經紀人丹尼爾(右)及好友Amanda在機場等候另一名化妝師好友出關。（視頻截圖）

台灣女星Lulu（黃路梓茵）日前在自己的YT頻道分享6月和工作團隊去日本北海道的影片，記錄了兩名團員因被懷疑帶非法藥品，被新千歲機場海關扣留9小時的過程，影片曝光後，竟遭網友砲轟她沒有常識、丟臉丟到國外去，Lulu也親上火線回應，表示並沒有要怪任何人，拍影片只是要提醒大家別犯相同的錯誤，被海關扣留的經紀人昨受訪，也透露了Lulu的真實心情。

Lulu黃路梓茵是新生代頗被看好的主持人。（本報資料照片）
Lulu黃路梓茵是新生代頗被看好的主持人。（本報資料照片）

Lulu和工作團隊6月到北海道旅遊，到機場出關時卻被海關攔下，經紀人和化妝師被帶到另一個小房間，下午3點就落地，但經紀人直到晚上8點才被放行，化妝師更是到深夜11點半才走出小房間，原來是機場的緝毒犬聞到兩人的行李有反應，經紀人和化妝師帶的保健食品、維他命、減肥的中藥、精油等都遭扣留化驗，最後海關未查出違禁品，一行人才終於得以到附近的飯店休息。

Lulu公開當天遭到扣留的經過，並提醒網友「如果有攜帶藥物，最好帶著處方籤，以及盡量保留完整包裝，不要另外分裝進夾鏈袋，標示不清的藥物容易會有問題，無法知道成分的液體，例如精油，也盡量別帶。不過建議非必要的藥物等就不要帶了，以免海關找碴」，不料影片曝光後卻引發反彈，網友批她連這點常識都沒有，還丟臉丟到國外，Lulu親自留言回覆，表示自己本意是要提醒大家別犯相同錯誤，沒有要引戰，並再度發文列出出國攜帶藥品的規定。

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