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真被毒？找藉口？王傑「遭下毒毀嗓音」知情者揭內幕

噓！星聞／即時報導
王傑過去突然自爆遭下毒毀嗓，引發外界譁然。（取材自微博）
王傑過去突然自爆遭下毒毀嗓，引發外界譁然。（取材自微博）

曾以「一場遊戲一場夢」唱響歌壇的王傑，2017年他突然在微博宣布退出演藝圈震驚各界，他還在文中提到「原有嗓音已不復在」，讓外界不禁聯想他曾在節目自爆「飲料遭到下毒導致嗓子被毒啞」的往事有關。當時許多人都懷疑下毒的最大嫌疑人是「同門師弟」謝霆鋒，但後來則有知情者出面爆料。

王傑過去曾在四川衛視的「圍爐音樂會」節目中驚爆更驚悚內幕，供稱曾被人下毒，雖後來保住性命，可惜獨特的嗓音已被破壞，「中了毒之後不到3個月，我的頭髮已經掉到只剩下百分之20，我人生最自豪的就是頭髮，尤其剛從加拿大回來時，頭髮很長、很漂亮。」他更透露掉髮的那段日子每天對著鏡子狂哭，後來承受不住壓力便將鏡子用油漆塗黑。

對此，王傑並沒有直接供出到底是誰企圖毒傷他，僅語帶保留因信佛不想去害人報復，「我寧可讓他知道我知道你是誰，我也知道你這小子幹的事情是誰指使的？下毒的那個人雖然狠，但後來我想得很多，我不希望因為被這一搞，變得精神不濟做傻事。我感謝自己曾經的一些遭遇，也感謝那些曾給我不堪磨練的人，真的，我沒怪過他們。」消息一出，外界紛紛懷疑下毒一事與同門的藝人謝霆鋒有關。

近來有網友發文再度問起此事，據悉，2018年香港知名娛樂記者朱叔曾聊起此事，他認為王傑當年是屬於公司重點保護人物，直言謝霆鋒沒這麼大的膽子，推測「王傑遭下毒嗓啞」事件可能只是個鬧劇。朱叔也提出三個線索，表示王傑過去簽給英皇時間長，但被冷凍的時間也長；其二，他透露王傑曾一度自暴自棄，飲酒、抽菸，這些行為也會對嗓子造成傷害；第三，王傑後期常不登台、不訓練...等等。朱叔綜合各種線索，認為當時王傑其實是在公司被冷凍後，嗓子其實已呈現半廢狀態，才會用「被人下毒」替自己找體面的台階下。

不過，中國狗仔卓偉過去也出面闢謠，表明王傑的嗓子確實被人毒害，談起真正兇手時言詞間卻刻意閃躲，暗示真兇背後的勢力強大。卓偉還解釋王傑與謝霆鋒在2007年時並沒有互相競爭的關係，直言謝霆鋒並不是毒害王傑的人。

朱叔過去曾提出三大疑點，認為王傑是自導自演。（取材自微博）
朱叔過去曾提出三大疑點，認為王傑是自導自演。（取材自微博）

謝霆鋒 香港 微博

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