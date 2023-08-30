大失血險丟命…89歲林沖9月有喜

89歲林沖(中)將在9月份演出。(圖：經紀人kevin提供)

89歲台灣歌王林沖這幾年經歷各種病痛，甚至在手術中差點因失血過多有生命危險！幸好醫師團隊千鈞一髮將他從鬼門關搶救回來，他現在每天都過得相當感恩，在身體不舒服的時候仍然敬業工作，不僅到安養院唱歌給老人家聽，用他自己的生命故事激勵許多人，平日也積極練歌、運動、保健，準備隨時再登上大舞台演出。

身為台南人的他，前年回到母校台南二中為校友會登台演出，讓好久不見的老同學校友們驚訝連連，在台上神采奕奕丹田這麼有力。位於台南二中對面的許石音樂館，9月將舉辦為期一個月的「2023許石月系列活動」，其中一項就是請到許石的學生林沖來分享。

林沖1955年參與「黃帝子孫」這部電影演出時，因緣際會跟著許石老師學唱歌，結下師生不解之緣，「因為有許石老師的教導，奠定我的歌唱技巧，才有了後續輝煌的演藝成就」。林沖說，過去長年在日本、香港 工作，無法參與許石老師相關的活動，因此這次他抓緊機會，要在9月3日於許石音樂圖書館 閃亮開唱。

接下來林沖又馬不停蹄要在新北市「愛傳承關懷演唱會」攜手王彩樺、李明依、翁立友、陳美鳳、康康、黃國倫等一起獻唱，還有新生代歌手羅平扮演林沖表演舞台劇 。