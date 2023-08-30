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訂金花光了 任賢齊還債唱不停

記者梅衍儂╱綜合報導
任賢齊因疫情工作銳減，自嘲現在跑演唱會都在還債。(記者李政龍／攝影)
任賢齊因疫情工作銳減，自嘲現在跑演唱會都在還債。(記者李政龍／攝影)

男星任賢齊演唱會因疫情暫停了三年，最近重新啟動，9月將在台北和台中開唱，工作停滯三年，他語出驚人表示：「最近我都在還債，因為演唱會的訂金都花光了。」

他相隔12年發片，上電台活動宣傳新專輯「在路上」。他坦言工作因疫情銳減，但他不裁員、不減薪，預先收的演唱會訂金全花在人事上，自嘲現在跑演唱會都在還債，目前已唱了20多場，還有數十場「工作債」未還。他聲音有些沙啞，透露前一天在瀋陽開唱，結束後被朋友找去聊天，整夜沒睡就趕回台北工作，拚勁十足。

他熱愛戶外運動，靠騎越野摩托車、衝浪找尋創作靈感，順便宣洩壓力。問到老婆會不會在意他「放飛」，他笑說：「是出去一下，不是不回來！」比喻夫妻相處像是有交集的圓，而非同心圓，他會有自己的「祕密花園」。

他四處旅遊奇遇多，曾騎車壓到蟒蛇、差點撞到大象，有次幾乎摔下懸崖，跟了他20幾年的貼身保標捨身相救，屁股都磨破了。工作與旅行長年征戰，身體狀態如何？他透露健檢一切如常，唯膽固醇超標，笑說自己愛吃內臟、豬腦，一度為了健康忌口，「但這次回來還是要吃黑白切。」

任賢齊貴為天王，私下親切行善，前陣子幫帶小孩的同機旅客推行李，大受網友讚賞。提及此事，他笑說：「我還怕被她老公看到，被誤會是小王。」謙虛表示只是舉手之勞，「我以前抱小孩手都會發抖，我知道那種手忙腳亂的感覺」。

疫情 裁員

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