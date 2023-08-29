闊別10年赴球場開唱 61歲杜德偉勾回憶殺

杜德偉解鎖在球場開唱的經驗。（圖：杜德偉工作室提供）

香港 歌手杜德偉在闊別10年的台灣表演，日前難得在台中應邀為棒球賽擔任表演嘉賓，分外興奮，希望藉此勾起台灣觀眾回憶。

杜德偉上周受邀前往台中洲際棒球場開唱，全場齊聲大唱「脫掉」，他提到「起來」巡演重新啟動，「很開心就要告訴大家，現在心願快要達成了！台北站確定是我巡迴的其中一個重點，請大家拭目以待喔！」

杜德偉(中)受邀前往台中洲際棒球場開唱。（圖：杜德偉工作室提供）

此回演出還有插曲，他原定26日登台，但因大雨未停、球賽取消，經雙方協調之下延後至27日開唱，他說：「來台前一天我在雲南大理有演出，演出後坐了4小時車到達昆明，只睡2小時又趕飛機到廣州、再轉機到台灣，馬上拉車來到台中。」他換上球隊預備的專屬8號球衣，開心表示：「雖然不打棒球，但能站在棒球場上演出，感到非常光榮！」

61歲的他成功解鎖球場開唱經驗，開心直呼特別，「想不到在這年紀還能有這樣的『第一次』！我在香港出生、香港長大，香港沒有棒球文化，香港很少人會關注棒球賽事，但我知道棒球對於台灣來說是全民運動，有時候我都從電視電影中看到棒球比賽，覺得棒球員非常的帥氣！」也不禁想像兒子AJ是否有機會去學棒球，「如果我看到兒子打棒球一定是會非常感動！」

許久未在台灣表演，他笑稱嘴很饞，想喝珍珠奶茶以及吃胡椒餅，工作人員在接機時準備他最愛吃的飯糰及胡椒餅，讓他吃得相當過癮。