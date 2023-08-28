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「鬼家人」王淨被說靠媽媽「人脈廣」嗆酸民：抹煞7年努力

記者陳慧貞／即時報導
王淨。（取材自Instagram)
王淨。（取材自Instagram)

台灣女星王淨出道以來，戲劇、電影圈表現亮眼，2020年還以「返校」拿下台北電影獎影后，近來作品有Netflix的「關於我和鬼變成家人的那件事；」感情方面，與男友曹佑寧正熱戀，愛情事業兩得意。不過，正所謂「人紅遭忌」，王淨28日罕見動怒，坦言長期以來被指靠「資源好、人脈廣」得到工作，她氣炸：「太荒謬了！」最後還發敷面膜照，氣到決定去睡覺，大呼：「氣到睡去？」

王淨在IG限時動態發文，開頭就寫道：「有些謠言就是沒有來由的惡劣」，直言：「『資源好、人脈廣』這六個就可以抹煞掉七年的一切嗎?」，表示這幾年來被一堆荒唐至極、不負責的言論搞得困擾不已，「一下說我媽是電視台主管，透過家裡的關係從而得到工作等等的。」對此，王淨澄清，「不好意思，我媽從事醫療業，而且要不是因為我，我們家根本不看電視的」。

而被指「資源好、人脈廣」，她坦言：「我不知道這種惡意的揣測是從哪裡來的？如果是因為戲演太多的話．那搜哩，之後還會更多，因為我才25歲，距離我要息影真的還要好幾年，所以麻煩你們再忍忍。」

多年的流言蜚語，令王淨忍無可忍，表演路上，她坦承自己很幸運，「這一路上有很多愛我的人、導演、恩師陪伴在我身邊，但是我絕非透過任何人，或是任何關係得到任何一個工作。」，身為藝人會被放大檢視，她沒意見，「你們開心說什麼不開心說什麼都好．奇形怪狀的事也不是沒有見過．頂多當低級笑話在看看就過去了，只是這實在是太荒謬、而且太久了，我知道會有很多愛我的人跟我說，不要在意、不要想太多，一如既往的，但是，憑什麼？」

王淨澄清流言。（取材自Instagram)
王淨澄清流言。（取材自Instagram)

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