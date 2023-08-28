告別13年「女王」 曾國城淚崩、主持群哭成一團
迪士尼6月宣布撤出台灣，旗下衛視長壽節目「一袋女王」也被迫收攤，「一袋女王」播出長達13年，主持人曾國城日前進棚錄最後一集，還是忍不住走心淚崩，搭檔巴鈺原本還強忍情緒，最後還是哽咽向觀眾告別，而節目後期才加入主持的宇珊更哭到滿臉淚水，氣氛溫馨感傷。
節目最後一次錄影，曾國城發揮導演功力，從出場介紹、走位位置以及音樂搭配，他一一親自確認，把最後一集所有人的登場，當作頒獎典禮星光大道來進行，光這段彩排就花了近半小時，可見其用心跟不捨。
紀言愷和宇珊到後半段才加入主持陣容，紀言愷說，只要有錄影那周的周一晚上，曾國城一定會先跟節目團隊開會，宇珊則邊哭邊說因為「一袋女王」讓更多人認識她，讓她接到許多工作邀約。
巴鈺一開始還保持冷靜：「這是一個階段性的任務，我們很精彩地打過一場仗，然後也很精彩地完成了它」，但到了告別時刻，她也忍不住哽咽，坦言自己一直在想要用什麼心情面對最後一集錄影，本來一直都沒想法，直到錄影前看到曾國城認真指揮，她才恍然大悟這就是她想要的結束，讓曾國城也跟著淚崩。最後在曾國城的帶領下，所有人對著螢光幕前的觀眾揮手告別，也為節目畫下完美句點。
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