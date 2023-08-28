金城武片場有這「陋習」 看到動物被虐氣到喊不想幹了

金城武最討厭在片場中看見「動物」。(取材自微博)

金城武出道34年神秘又低調，不過近日因動物與環境議題意識抬頭，26日在微博 有人將金城武過去發言翻出，內容提到，他最討厭在片場中看見「動物」，「因為大家很殘暴」。

金城武2003年曾遠赴南極並推出紀錄片「金城武南極探險之旅」，看到死在冰上的海豹時，有感而發說起自己的拍戲經驗，一次在香港 離市中心較遠的地方拍攝，因為劇情需求要用到一隻鳥，工作人員便將其關在鳥籠，一開始鳥還活蹦亂跳，結果用餐完後，發現鳥躺在地上掙扎，他希望可以將牠送到動物醫院，結果得到了工作人員回覆「沒關係，這邊還準備了五隻」，後來他向自己的工作人員詢問幫忙，但大家都不知道附近的動物醫院，最後金城武捧著小鳥，眼睜睜看著他死亡、體溫變冰冷，「從柔軟變得僵硬，但我就這樣一直捧著，直到最後都在想會不會有奇蹟，最後我埋葬了鳥，我很討厭拍戲的時候看到動物，因為大家很殘暴，一切都以拍攝工作為主」。

還有一次，他看見為了讓兔子待在桌上，用膠帶將兔子黏住，拍的結果不行就要求一次次地重新黏上，讓金城武看得氣說：「這種工作，真不想幹了。」