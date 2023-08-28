我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

金城武片場有這「陋習」 看到動物被虐氣到喊不想幹了

記者黃保慧／綜合報導
金城武最討厭在片場中看見「動物」。(取材自微博)
金城武最討厭在片場中看見「動物」。(取材自微博)

金城武出道34年神秘又低調，不過近日因動物與環境議題意識抬頭，26日在微博有人將金城武過去發言翻出，內容提到，他最討厭在片場中看見「動物」，「因為大家很殘暴」。

金城武2003年曾遠赴南極並推出紀錄片「金城武南極探險之旅」，看到死在冰上的海豹時，有感而發說起自己的拍戲經驗，一次在香港離市中心較遠的地方拍攝，因為劇情需求要用到一隻鳥，工作人員便將其關在鳥籠，一開始鳥還活蹦亂跳，結果用餐完後，發現鳥躺在地上掙扎，他希望可以將牠送到動物醫院，結果得到了工作人員回覆「沒關係，這邊還準備了五隻」，後來他向自己的工作人員詢問幫忙，但大家都不知道附近的動物醫院，最後金城武捧著小鳥，眼睜睜看著他死亡、體溫變冰冷，「從柔軟變得僵硬，但我就這樣一直捧著，直到最後都在想會不會有奇蹟，最後我埋葬了鳥，我很討厭拍戲的時候看到動物，因為大家很殘暴，一切都以拍攝工作為主」。

還有一次，他看見為了讓兔子待在桌上，用膠帶將兔子黏住，拍的結果不行就要求一次次地重新黏上，讓金城武看得氣說：「這種工作，真不想幹了。」

香港 微博

上一則

告別13年「女王」 曾國城淚崩、主持群哭成一團

下一則

宮崎駿御用歌姬緊急送醫 40周年演唱會取消了

延伸閱讀

金城武陳年影片被翻出 吐最痛恨這件事 直嗆：真不想幹了

金城武陳年影片被翻出 吐最痛恨這件事 直嗆：真不想幹了
印度月球南極著陸點 命名濕婆神之力

印度月球南極著陸點 命名濕婆神之力
淹死或凍死…上萬隻皇帝企鵝雛鳥恐死於南極冰層破裂

淹死或凍死…上萬隻皇帝企鵝雛鳥恐死於南極冰層破裂
「月船3號」登月成功 印度成首個登陸月球南極國

「月船3號」登月成功 印度成首個登陸月球南極國

熱門新聞

「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
海鳴威也不指名透露「中國好聲音」黑箱。(取材自微博)

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

2023-08-22 23:58
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌