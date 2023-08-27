曹金鈴「出賣」閨密：周遊喝酒 腹中胎兒也宿醉

周遊(左)和曹金鈴相交半世紀。（圖：固力狗提供）

台灣娛樂圈的兩大傳奇，知名電視製作人周遊和國寶級、台灣舞蹈國寶曹金鈴，兩人有著跨越半個世紀的友誼！周遊在國父紀念館舉辦「聽咱的歌 聽咱的影」公益演唱會，曹金鈴應邀擔任表演嘉賓為周遊獻舞。

阿姑說： 「曹金鈴每次看到我都會不停的叨念，我明明是幕後製作人，但她老是在我耳邊指導我的造型，不要穿這件衣服、不要戴那個項鍊，常讓我忍不住怒吼『不要再念了』。」曹金鈴透露阿姑隱藏了多年的祕密，原來阿姑懷小兒子時，原本一天到晚胎動不停的小寶寶，突然一整天都沒動靜，嚇的阿姑趕緊去看醫生，沒想到被醫生找到原因，周遊前一天應酬喝小酒，導致寶寶也在肚子「宿醉」，這件事成了姊妹倆講了一輩子的笑話。

兩人的感情從中視合作節目開始結緣，周遊鼓勵曹金鈴接下工地秀的演出，曹金鈴曾一度猶豫，然而沒想到卻讓她賺了一大筆錢，這經歷也讓曹金鈴在歌唱和舞蹈方面更加自信，曹金鈴笑說：「重點是周遊都不從中抽成。」讓在一旁的周遊聽到連忙說：「我哪敢抽成，會被她唸死吧，我不要倒貼錢給她就好了。」