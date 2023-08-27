藍正龍自爆 曾被球隊好友摸頭抱睡

詹懷雲（左）、邱以太同床共枕，故事原型來自導演藍正龍真實故事。（圖：華納兄弟提供）

金鐘影帝藍正龍自編自導的新作品「成功補習班」，取材自真實人生故事，日前釋出故事起源花絮，導演藍正龍透露，其實會編導「成功補習班」除了是為了紀念已故恩師陳俊志之外，另一方面則是想記錄自己與學生時期的好朋友所發生的故事。他回憶國中時，常常跟自己的球隊好友玩在一起，有次兩人躺在同張床午睡，醒來時卻發現對方竟摸著他的頭，看似很陶醉，讓他激動地說：「你到底在夢什麼！」

「成功補習班」故事設定邱以太因家庭因素而寄宿在詹懷雲家中，兩人同住屋簷下的好兄弟感情，其實來自於導演藍正龍的真實少年故事。他透露自己經常去國中一位好隊友家中玩，甚至會在對方家中睡覺。沒想到某次睡著時，覺得頭癢癢的，沒想到醒來發現好友睡在一旁，但一隻手卻摸著他的頭，看似在做夢非常陶醉，藍正龍便激動地踹醒對方直說：「你到底在夢什麼！」而長大後雖彼此都已成家，但也讓藍正龍思考：「若是我們之間有人不是直男，那故事發展會是怎樣呢？」

另外，談到已故恩師陳俊志，藍正龍眼眶泛淚表示：「我從14歲就認識他了，他是第一個讓我們學生覺得最親近的大人吧！他給了我很健康的想法，去接納所有不一樣想法的人，甚至帶著我一起去社會運動，當下就覺得好像學到了一些人生道理。」兩人亦師亦友的交情延續了20多年，直到恩師生病，藍正龍表示：「我就很心疼，怎麼可以說走就走，我都來不及說跟他說再見，所以我決定要將他在補習班的身影留下來。三年來，我每天都在思考這件事情。」