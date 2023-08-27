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Lulu接師父代言棒子 稱好久沒見到黃子佼

記者李姿瑩／綜合報導
Lulu接手黃子佼的任務，繼續在公益路上發光。（記者王聰賢／攝影）
Lulu接手黃子佼的任務，繼續在公益路上發光。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人Lulu（黃路梓茵）以代言人身分出席新北市庇護工場中秋展售活動，過去黃子佼曾連續兩年為庇護工場代言，如今由徒弟接棒，頗有傳承意味。Lulu透露，其實已經有一陣子沒見到黃子佼，目前主要還是跟孟耿如聯絡比較多。

Lulu表示，她平時多是透過訊息聯絡黃子佼，「當然我覺得不管有沒有聯絡，任何事情發生，都是祝福的心情，希望一家人都可以平安」。現在黃子佼身體狀況已經慢慢好轉，Lulu認為未來無論他做什麼樣的決定，都一定會支持。「不管在事件的哪一方，我都希望每個人心裡是平安的」。

過去黃子佼每年都把送禮預算留給庇護工場，如今中秋節少了這筆大訂單，新北市把希望放在Lulu身上，相信Lulu的號召力不會遜色。勞工局局長也表示，整體銷售業績是集眾人之力而成，不會因為單一訂購人造成大幅度影響。

Lulu過去和黃子佼都是以個人身分各自送禮，今年情況特殊，Lulu不排斥用師徒聯名的方式合送，會再詢問黃子佼的意見，尊重他的想法。而他們一起主持的「婚禮歌手」第3季情況尚不明朗，Lulu也只能請媒體以電視台說法為準，自己不便多言。

Lulu父親目前在台中開計程車維生，日前載到女乘客從台中一路到林口，車資台幣3000多元沒付就逃離，因此鬧上警局，所幸警方很快以監視器追人找到女子。Lulu感謝警方和各界關注幫忙，讓整起事件平安落幕。她感嘆這不是爸爸第一次被乘客占便宜，很多司機同業也跟Lu爸抱怨，常常遇到跑單奧客。

Lulu只能提醒計程車司機一定要維護自己權益，呼籲乘客不要抱著僥倖心態，酸民更不要只會說風涼話，畢竟長程駕駛勞心勞力，每位司機背後要負擔的都是一個家庭的生計。

黃子佼（左）和Lulu搭檔「婚禮歌手」節目未來狀況不明。（本報資料照片）
黃子佼（左）和Lulu搭檔「婚禮歌手」節目未來狀況不明。（本報資料照片）

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