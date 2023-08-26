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蕭亞軒感情歸零 幻想與男模曖昧 「下任想找能讓她任性」

特派記者許晉榮／綜合報導
蕭亞軒坦承感情已全面歸零。（圖：華納音樂提供）
蕭亞軒坦承感情已全面歸零。（圖：華納音樂提供）

台灣「摩登天后」蕭亞軒（Elva）2019年8月才公開認愛小16歲的男友黃皓，豈料不過4年，今年7月3日，她突在IG直播中坦承已恢單。而日前她在簽約華納音樂的全球發布會上，被問及目前感情狀態，神情自若表示，「現在的感情狀態就是歸零，女生有時不想談戀愛，就會催眠自己，當然偶爾還是會想，只是我現在要的東西不一樣了」。

不過Elva似乎也沒閒著，自招近來身邊可以聊天的對象很多，「我還滿享受這種感覺的，以前都太快交往，也是因為被拍到，所以就這樣吧，而且戀情太短好像也很丟臉，但就沒辦法，我現在反而挺享受多認識、多看看。」

接下來的擇偶條件，她首重順眼與善良，「孝順非常重要，最好也很愛笑，有幽默感，可以逗我笑」。是否還得會按摩？Elva大笑：「不用吧，我到現在還沒遇到一個男生很會按摩的，不如直接去找按摩師按比較快，我還是希望可以找到疼我或是讓我放縱一下、讓我任性的人。」

她自認有時很幼稚，不開心時偶會封鎖對方甚至突然退群，「但也不是每次，通常只要對方用無辜的眼神看著我，或是先認錯，我就沒事了，反正我就是一個百變、完全看心情的人。」

新專輯如火如荼進行中，少了戀愛對象是否也會影響創作能量？Elva大笑：「我有錄一首歌，在還沒開始跟任何人聊天前，我就先拿一個很帥的男模照片，然後邊聊天邊幻想我跟他在曖昧，或是幻想對象就像『實習醫生』裡的一個男主角 ，然後我就是女主角，非常有感覺。」

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