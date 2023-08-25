當爸爸後心變柔軟 硬漢張孝全看電影大哭

張孝全當爸後變得感性。（圖：Bella儂儂提供）

張孝全接受雜誌專訪，難得分享家庭生活，透露當爸後，「在教導孩子的過程中，也會反向的看見自己，同時他也讓我變得更柔軟，我以前感性的部分幾乎不會有人看到，以前我看電影是完全不哭的，但現在看電影很常大哭。」

張孝全提到：「我現在不會這麼容易感到職業倦怠，以前我會需要很多自己的時間，不管是做有興趣的事情也好，或運動也好，現在慢慢覺得那些想做的事不再這麼重要。」形容孩子，「他是『責任』，但同時他也是一股『力量』，有了孩子，當然希望能夠照顧他、保護他，現在做很多事情的時候，都會想到孩子。」

與太太從愛情長跑到成家，張孝全也從男孩變成了男人，「我現在的生活其實過得蠻自由，我跟我太太的性格差不多，都需要有彼此的空間，我們會一起吃飯，一起看電影，但也會做各自的事情，能相處這麼久是太太對我的包容，因為我缺點比較多。」

對於私生活一向低調，但身為公眾人物難免會被關注，張孝全形容：「演員這份工作所失去的，我不會用『犧牲』來形容，因為每個人這一輩子都得犧牲太多事情，選擇一條想走的路後，我就不會多想會失去什麼，應該是要好好的把握當下。」

提到演員工作，張孝全也說：「並沒有確切的説是那一部戲讓我決定要當演員，中間我也有想過，或許存到了一筆錢，就可以去不同國家生活，或是再唸自己有興趣的東西，現在年紀到了、錢也存到了，回頭再想，還是最喜歡演戲這件事。」