觀影說劇／討厭不了張鈞甯 阮經天嘆「查無此心」難演

金馬影帝阮經天(右)、張鈞甯睽違16年合體主演電影「查無此心」。（圖：華映提供）

金馬影帝阮經天、張鈞甯睽違16年合體主演電影「查無此心」，談到拍攝困難之處，阮經天認為並非是要講多國語言，而是要討厭私下交情甚好的張鈞甯，「我和對方非常熟悉，（演這角色）勢必要拋掉過去的人事，還要對她無感，甚至帶點反感，這十分困難。」

阮經天和張鈞甯自2007年戲劇「我在墾丁天氣晴」後再度同台，因為張鈞甯一句話，就答應接拍張鈞甯監製的「查無此心」，想不到好交情卻成了詮釋角色的絆腳石，張鈞甯說：「看了劇本覺得很適合他，也好奇這幾年大家的變化走到什麼程度，開拍才發現這個疑慮。」

好在他們都是專業演員和認真魔人，只要一方很執著角色，他們就會因為理解不同有爭執，讓彼此都好上戲，至於怎麼和好，阮經天透露每天都會幫張鈞甯準備早餐，張就會開心享用並馬上和好，還直說：「對！早餐很重要。」阮在一旁笑虧：「膚淺的女人。」

張鈞甯首次大銀幕背部全裸演出淋浴戲，卻因失控的蓮蓬頭，讓她整整洗了5個小時、冷熱交替的三溫暖；阮經天則分享，他為了一場暴哭戲，強忍悲傷情緒長達16小時，是他出道至今忍最久的戲。而他在片中打戲也不少，其中一場暴打艋舺太子幫好友黃鐙輝時，他還沒打到， 黃鐙輝就被阮經天的氣勢嚇到自摔，膝蓋瘀青。

張鈞甯在拍攝期間內心千瘡百孔，還刻意瘦7公斤，透露，「開工前會先在房間裡哭，或是出門慢跑10公里，跑到會滴汗的那種，或是泡熱水澡，這全是為了讓自己看起來整個人脫水、很沒力。」那段期間連她的中醫師都忍不住說：「每次看到妳都很想哭，從以前到現在沒看妳這麼累過！」導演曾英庭則佩服表示：「鈞甯比我想像中還要憔悴，就像一具行屍走肉的人形屍體，真的非常犧牲。」