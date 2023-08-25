朱軒洋投入寬姊旗下成仔仔師弟 柴智屏意外

柴智屏(右)和朱軒洋已經破冰。（取材自臉書）

以電影「黑的教育 」拿下金馬獎最佳男配角的藝人朱軒洋，去年7月和經紀人柴智屏因雙方「理念不同」解約，時隔一年，朱軒洋簽下新的經紀公司，從柴姊改投寬姊邱瓈寬旗下，雙方展開合作，朱軒洋也正式成為仔仔周渝民的同門師弟。對此柴智屏則頗意外，回應：「喔！」一聲。

今年23歲的朱軒洋，演出「天橋上的魔術師」、「逆局」、「村裡來了個暴走女外科」等闖出知名度，出道6年就多次入圍 金馬、金鐘獎、台北電影獎，被譽為是演藝圈天才型演員。但也和經紀人柴智屏鬧出解約風波。

他去年憑著愛奇藝自製劇「逆局」入圍金鐘獎，同時以「黑的教育」入圍金馬獎男配，卻忘了感謝一手挖掘他入行的恩師柴智屏，柴智屏出席新書發表會時曾直白說：「不討論是非對錯，他至少該感謝當初幫他接這2部作品的經紀人吧。」後朱軒洋奪金馬獎後，一上台第一句話就感謝挖掘他的「偶像劇教母」柴智屏，柴智屏也友善回應，雙方正式破冰。

時隔一年朱軒洋最後經紀約花落寬魚國際，簽入邱瓈寬旗下，正式和仔仔周渝民成同門師兄弟。巧合的是仔仔周渝民剛出道時經紀人也是柴智屏。對朱軒洋簽了新的經紀公司，柴智屏則頗意外，回應：「喔！」一聲。

寬魚經紀人柴曉倩受訪時證實，和朱軒洋已經簽約，她表示朱軒洋一直很感恩柴姊的提攜和照顧，只是年輕人不知道怎麼表達，她很看好朱軒洋演出爆發力和潛力，但因為還年輕，人生旅途上還有很多要學習的地方。她也透露朱軒洋目前正在接受訓練，即將投入下一部電影的拍攝。