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資深女星宋岡陵淪詐欺犯 被通緝15年人間蒸發

記者陳慧貞／綜合報導
宋岡陵在新澤西過著朝九晚五，自食其力的生活。（本報資料照片）
宋岡陵在新澤西過著朝九晚五，自食其力的生活。（本報資料照片）

台灣資深女星宋岡陵早期是中視當家花旦之一，2006年被控涉嫌詐欺台幣200萬元（約6.3萬美元）未還，2008年台北地檢署偵辦多時，因屢傳不到遭到通緝，今年正好就是通緝期限15年到。

宋岡陵當年為中影訓練班出身，主演過電視劇「王昭君」、「雙面佳人」、「塔裡的女人」和「天龍八部」等，與寇世勳、周紹棟、姜厚任、張晨光等人都合作過，在80年代台灣電視圈紅極一時，但就在當紅之際，她選擇與紡織業小開蔡昭倫結婚後即淡出演藝圈，婚後育有一雙兒女。

宋岡陵(右)、崔浩然是台版「天龍八部」的王語嫣與慕容復。（本報資料照片）
宋岡陵(右)、崔浩然是台版「天龍八部」的王語嫣與慕容復。（本報資料照片）

不過這段婚姻在1995年結束，離婚後的她，全心投入服裝設計、化妝品業，並擔任環保生技公司負責人，還曾獲得「婦女創業楷模獎」，2005年更在輔仁大學宗教系進修，畢業後赴美定居，未料遭控涉誘騙他人投資、拿到台幣200萬資金，2008年台北地檢署因偵辦多時屢傳不到，隨即對她發布長達15年通緝。

過去宋岡陵曾受訪在美國新澤西過著朝九晚五、自食其力的生活，也曾請託前夫蔡昭倫幫忙，透過律師尋求法律途徑解決，如今通緝期限已到，目前66歲的她，依然似人間蒸發。

宋岡陵當年美貌、氣質兼具。（本報資料照片）
宋岡陵當年美貌、氣質兼具。（本報資料照片）

通緝 投資 新澤西

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