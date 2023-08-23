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「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

台星陳盈潔入獄 應訊答不出身分證字號

記者陳慧貞／綜合報導
資深歌手陳盈潔（右一）被控教唆偽造有價證券案，更二審改判3年2月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。圖為陳盈潔23日上午在音樂人許常德（中）等人陪同下至台北地檢署報到。(中央社)
資深歌手陳盈潔（右一）被控教唆偽造有價證券案，更二審改判3年2月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。圖為陳盈潔23日上午在音樂人許常德（中）等人陪同下至台北地檢署報到。(中央社)

69歲台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭法院判刑3年2月定讞，台北地檢署日前發出傳票需到案入監。23日上午8時35分，陳盈潔抵達台北地檢署，並在家人及好友許常德陪同下完成報到手續。許常德表示，陳盈潔應訊時又吐，面對檢察官問話時，很多問題都無法回答，包含身分證字號在內，很多問題都是姊姊代答。

陳盈潔12年前找了胞姊陳乃嘉一同到邱姓友人住處借錢，原本她以個人名義簽下1張面額台幣280萬元（約8.76萬美元）的本票，做為借款擔保，友人為確保還款，陳乃嘉被迫以妹妹的名字簽下本票，充當共同發票人，後因陳盈潔未能還清餘款，邱男另向台北地檢署告發她涉案，北檢依偽造有價證券罪起訴，一審判她3年2月，二審一度翻盤無罪，最高法院先後發回更審，最後判3年2月刑期，全案定讞。

這起官司纏訟多年，陳盈潔飽受折磨，原本還有8點檔與綜藝節目通告，可惜突發中風，2019年還抱病接下麗星郵輪演出，在堅持完成表演後，一直在治療復健當中，過著深居簡出的生活，如今確定入獄服刑，前經紀公司也感嘆，這幾年陳盈潔的健康狀況欠佳，對於確定入監，先前律師也具狀聲請暫緩執行，但檢察官在綜合考量後不同意，因此陳盈潔必須在23日上午9點報到服刑。

音樂人許常德過去曾與陳盈潔合作過多次，他在社群平台發文透露前幾天才與對方見面，也曝光口中「陳姐」的近況，他表示其實與陳盈潔已斷聯好幾年，直到3個月前才聯繫上，陳大姊透露她已半年沒出門、沒說話，2人見面時，陳盈潔始終睜著笑眼看著他，偶爾說話只說同一句話「交給阿德不用擔心啦」，近況令人相當不捨。

陳盈潔因教唆偽造有價證券罪須入獄服刑。(本報資料照片)
陳盈潔因教唆偽造有價證券罪須入獄服刑。(本報資料照片)

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