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「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

老公狂聊第三者 金佩姍被冷落 罰他睡客廳

記者梅衍儂、林士傑／綜合報導
郭忠佑(左起)、金佩姍、周玥綺、陳隨意、吳申梅。（記者李政龍／攝影）
郭忠佑(左起)、金佩姍、周玥綺、陳隨意、吳申梅。（記者李政龍／攝影）

台灣「金八點」資深歌手金佩姍和富商老公結婚27年育有2子，受疫情影響夫妻倆已3年未見，好不容易他前幾天自對岸返台，見到瘦了10公斤的她大讚「怎麼變那麼漂亮」，但她卻說沒有小別重逢的熱情，而是「蓋棉被、純聊天」，甚至把老公踢去客廳睡。

金佩姍出席「黃金歲月青春99演唱會」記者會，她將在12月2日於台中開唱，和周玥綺、陳隨意、吳申梅與郭忠祐等歌手輪番上陣。暌違8年未登台的她現在163公分高、體重49公斤，即使已64歲狀態保持得相當好。

提到老公，她說多年未見反而不習慣彼此，「他事業心很重，一直在講電話，我趕他去客廳睡」。不過適逢情人節，一家人還是幸福一起過，吃兒子煮的情人節大餐。

陳隨意日前被爆和謝宜君離婚，並被「淨身出戶」。他連忙喊冤澄清：「我接了2個節目，現在不只是歌手也是主持人，老婆覺得我還有賺錢的功能，所以淨身出戶是假的。」他透露謝宜君掌管家中財務大權，自己平時身上現金不到1萬元，笑說：「我把她當內人，她應該是把我當外人。」

另外，22歲的王ADEN砸下200萬，推出首張專輯「Be A Lover」，在記者會大方表示單身一年，特別欣賞歐美型辣妹，「希望女友是黑皮膚、大屁股，大10歲以內的姐姐都可以！」率性的他還自爆以前只看外型，現在除了順眼之外，格外重視內在。溫妮昨站台送祝福，卻爆料他不讀不回訊息，王ADEN表示當時真的忙昏頭了，非常抱歉。

溫妮(左)站台獻上祝福，意外爆料王ADEN不讀不回訊息。（圖：王ADEN本人提供...
溫妮(左)站台獻上祝福，意外爆料王ADEN不讀不回訊息。（圖：王ADEN本人提供）

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