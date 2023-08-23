老公狂聊第三者 金佩姍被冷落 罰他睡客廳

郭忠佑(左起)、金佩姍、周玥綺、陳隨意、吳申梅。（記者李政龍／攝影）

台灣「金八點」資深歌手金佩姍和富商老公結婚27年育有2子，受疫情 影響夫妻倆已3年未見，好不容易他前幾天自對岸返台，見到瘦了10公斤的她大讚「怎麼變那麼漂亮」，但她卻說沒有小別重逢的熱情，而是「蓋棉被、純聊天」，甚至把老公踢去客廳睡。

金佩姍出席「黃金歲月青春99演唱會」記者會，她將在12月2日於台中開唱，和周玥綺、陳隨意、吳申梅與郭忠祐等歌手輪番上陣。暌違8年未登台的她現在163公分高、體重49公斤，即使已64歲狀態保持得相當好。

提到老公，她說多年未見反而不習慣彼此，「他事業心很重，一直在講電話，我趕他去客廳睡」。不過適逢情人節，一家人還是幸福一起過，吃兒子煮的情人節大餐。

陳隨意日前被爆和謝宜君離婚，並被「淨身出戶」。他連忙喊冤澄清：「我接了2個節目，現在不只是歌手也是主持人，老婆覺得我還有賺錢的功能，所以淨身出戶是假的。」他透露謝宜君掌管家中財務大權，自己平時身上現金不到1萬元，笑說：「我把她當內人，她應該是把我當外人。」