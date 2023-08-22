我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

新歡？50歲黃立成傳帶19歲烏克蘭辣模回豪宅

娛樂新聞組／綜合報導
50歲黃金單身漢黃立成傳有新歡。（本報資料照片）
50歲黃金單身漢黃立成傳有新歡。（本報資料照片）

曾與女星劉容嘉交往七年的「麻吉大哥」黃立成，近日傳有新戀情，媒體直擊他帶著19歲的烏克蘭辣模Lina Zhytielieva回到台北市東區豪宅；而Lina在本月拍攝的一則抖音影片中，地點似乎就在黃立成所住的豪宅健身房。

Lina 8月發布的抖音影片，疑似是在黃立成豪宅健身房拍攝。（取材自抖音）
Lina 8月發布的抖音影片，疑似是在黃立成豪宅健身房拍攝。（取材自抖音）

據鏡週刊報導，50歲的黃立成近日被拍到與Lina漫步在現居住處台北市信義傑仕堡豪宅中庭，相差31歲的兩人似乎毫無代溝，邊走邊聊天，互動熱烈又開心，最後還一起走路回到黃立成租的信義傑仕堡豪宅。據悉，該豪宅只租不售，每月房租至少新台幣20萬元（約6264.5美元）起跳，且管理相當嚴格，除住戶之外其他人難以進入，不過，Lina在本月拍攝的一則抖音影片中，地點似乎就在黃立成所住的豪宅健身房。

據報導，黃立成曾透露理想女友的條件是大方、有自信及外型漂亮可愛的女生，而以上條件Lina都符合，而他過去除了與劉容嘉交往7年，之後曾被拍到與小20歲的管其慧在電影院約會，如今再被直擊疑似與小他31歲的Lina約會。Lina到台灣已4年，時常在社群上分享自己的好身材。

報導說，至今未婚的黃立成不停拓展事業版圖，不論是電影、音樂、虛擬貨幣，都經營得有聲有色，日前還傳出他豪砸2500萬美元，買下洛杉磯市著名的高端社區豪宅，躋身洛杉磯高級生活圈。

健身 洛杉磯 抖音

上一則

44歲秦嵐被拍到上兒科曝有孕 網友卻嘲「有點常識好嗎」

下一則

蓄鬍待沙漠 胡歌深夜曬照撂狠話：未來5年不拍戲了

延伸閱讀

新歡？50歲黃立成傳帶19歲辣模回家

新歡？50歲黃立成傳帶19歲辣模回家
拜登家族太浩湖度假 向億萬富豪史泰爾租莊園

拜登家族太浩湖度假 向億萬富豪史泰爾租莊園
黃曉明豪宅內景曝光 客廳超大 滿櫃子紫砂壺

黃曉明豪宅內景曝光 客廳超大 滿櫃子紫砂壺
黃曉明豪宅曝光 整片牆都是這項珍貴收藏品

黃曉明豪宅曝光 整片牆都是這項珍貴收藏品

熱門新聞

「虎膽妙算」影集是賣座大片系列的原型。（摘自imdb）

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

2023-08-18 11:32
楊坤早前就曾吐槽過「好聲音」沒戲了。(取材自微博)

才遭刀郎新歌暗諷…楊坤口碑反轉 只因痛批好聲音「沒戲了」

2023-08-20 21:58
Betty杯緹的嗓音被網友稱讚。圖／時大音樂提供

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

2023-08-16 16:11
瓊瑤（左）在古巨基的攙扶下入場準備欣賞演唱會。圖／讀者提供

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

2023-08-19 11:42
金星砲轟「中國好聲音」節目組「惡有惡報」，是大陸演藝圈首位替李玟發聲的大咖藝人。(取材自微博)

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

2023-08-19 21:41
李玟控訴節目方不公平。(截自噓！星聞)

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

2023-08-20 10:46

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬