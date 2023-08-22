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林瑞陽2.7億美元資產被凍結 又砸近200萬美元開公司

記者陳慧貞／綜合報導
張庭（左）、林瑞陽夫妻傳出又新公司。（取材自微博）
張庭（左）、林瑞陽夫妻傳出又新公司。（取材自微博）

台灣女星張庭和林瑞陽2021年因美妝品牌涉嫌傳銷，遭北京當局調查，約20億元（人民幣，下同，約2.7億美元）的資產也遭官方凍結，昔日活躍於網路直播平台的夫妻倆也跟著神隱，不過，該案相關審理至今未出爐，日前傳出兩人開了新公司，註冊資本額1400萬元（約193.2萬美元）準備進軍餐飲業。

林瑞陽（本名林吉榮）註冊登記新公司。（取材自微博）
林瑞陽（本名林吉榮）註冊登記新公司。（取材自微博）

映象網報導，由林吉榮（林瑞陽本名）擔任董事，上海加減乘除餐飲管理有限公司成立，註冊資本為1400萬元，經營範圍含餐飲管理、食品添加劑銷售、酒類經營等，其中顧海燕為法定代表人，該公司由上海庭林企業管理有限公司和上海雲合雲想咨詢策劃有限公司共同持股，而「上海庭林」即是由上海庭然科技發展有限公司和上海達爾威實業有限公司共同持股，「庭然科技」張淑琴（張庭本名）的公司，達爾威實業為張庭夫婦經營的公司。

張庭、林瑞陽夫妻自爆出涉嫌不當違法傳銷後，公司名下96戶房產遭查封，去年11月初召開為期4天的聽證會，外傳夫妻倆返回台居住，一度還傳出全家移居新加坡，還送13歲的女兒到國際學校念書，一年學費高達45萬，如今傳出夫妻倆在上海重起事業爐灶，看來應還會繼續在大陸打拚。

相關消息曝光引發網友熱議，不少網友留言：「還能出來」、「這夫妻倆真是神通廣大」、「誰來管管」、「又是上海，上海有他們的後台吧，還要別的省的檢察院去告，無語了，嚴查」。

新加坡 北京

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