林俊傑被雷射襲眼 周董粉絲幹的？ 網：有心人搞鬼

林俊傑上海開唱遭雷射筆射眼，粉絲怒抓兇手竟扯上周杰倫。（圖：台視提供）

林俊傑日前在上海開唱時，竟發生有粉絲拿雷射筆直接照射眼睛的意外事件，於是粉絲循線怒抓兇手，發現對方疑為周杰倫 粉絲，雙方粉絲隔空開戰。

林俊傑連續2天在上海虹口足球 場舉辦演唱會，沒想到台下竟有觀眾以雷射筆直射眼睛，因有粉絲從大螢幕發現，隨即拍下照片PO上網公審，甚至紛紛猜測林俊傑的右眼偏紅，應該就是雷射筆釀禍，另有一段自彈自唱橋段，也因林俊傑被雷射筆照眼，刻意低頭避開，整段畫面全被粉絲捕捉。

網友們事後當起「柯南」，竟發現周杰倫官方粉絲群組流出的對話截圖裡，一名綽號「為杰沉淪」的網友放話已購買林俊傑演唱會前排位置，還會帶雷射筆進場，語帶惡意說：「希望能把林俊傑眼睛照瞎。」這段話直接觸怒林俊傑粉絲，紛紛公開譴責，不過也有粉絲認為可能是有心人士刻意挑起兩邊對立，因爲兩大天王私交甚篤，林俊傑4天前在IG的貼文，周董還有按讚相挺，顯見兩人之前的好情誼。

周杰倫在呼和浩特舉辦「嘉年華」世界巡演，一連4場吸引近20萬名粉絲捧場，方文山身為座上賓，周杰倫問說：「我們曾經寫過跟呼和浩特有關的歌曲嗎？」方文山哼唱了一小段「蒙古高原南下的風寫些什麼內容…」，周杰倫馬上說：「『龍拳』是不是！」讓歌迷驚喜聽到方文山開口唱歌。

而在場朝聖的于文文成為點歌環節中的幸運兒，周杰倫笑虧：「該不會要點『體面』這首歌吧？」于文文趕緊否認，直呼自己從國中就很喜歡「暗號」，周杰倫幽默笑說：「還好不是說小學。」隨後兩人驚喜合唱，于文文也激動落淚。