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A-Lin合體徐懷鈺 重現「乘風」默契 互比性感不認輸

記者林士傑／綜合報導
A-Lin(右)跟徐懷鈺的絕佳默契讓萬名觀眾為之瘋狂。（圖：宜辰提供）
A-Lin(右)跟徐懷鈺的絕佳默契讓萬名觀眾為之瘋狂。（圖：宜辰提供）

A-Lin在高雄巨蛋舉辦第2場「A-LINK with PASSENGERS」世界巡演，邀來徐懷鈺（Yuki）重現「乘風2023」舞台，絕佳默契讓萬名觀眾為之瘋狂。有趣的是雙姝有備而來，徐懷鈺一襲透視紗裙很吸睛，連A-Lin都大讚性感，下一秒立刻撩開裙襬秀美腿，笑說：「那我也要！」

A-Lin跟徐懷鈺合唱「不要再孤單」，傳遞出滿滿的溫暖能量，徐懷鈺見著A-Lin瘦身有成，狂喊真的好瘦，吐槽自己吃太多，A-Lin則說：「看不出來，而且每一次看到Yuki姐，都覺得她保養得很好。」禮尚往來之後，兩人在台上比性感、比誰帶的東西多，徐懷鈺直言「不能輸」，A-Lin笑回：「大家知道我們參加那個節目，其實我們的感情…很好！」

而A-Lin身上的白色開衩禮服價值破百萬，由巴黎工坊純手工訂製，雌雄同體的西裝領線條搭配搶眼的肩線及高開衩設計，兼具性感及優雅，她透露原本應該要到法國量身打造，但因行程緊湊加上法國發生暴動，全程透過視訊進行，在經驗老道的師傅打造之下，服裝完美貼合身形，曼妙曲線一覽無遺。

A-Lin連兩晚都下台近距離跟粉絲互動，好奇問說「有聞到我身上的味道嗎」，眾人說有，她充滿自信說是「明星味」。她安可帶來「忘記擁抱」、「旅課」等，並邀請姊姊黃莉、哥哥、堂姊上台合唱阿美族古調及「一想到你呀」，率萬人熱舞相當壯觀。

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