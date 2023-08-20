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蔡振南回故鄉拍戲 難忘八七水災滅村 「冥冥中的緣分」

記者杜沛學／綜合報導
蔡振南客串地獄殿主，在嘉義大庄舊五福宮遺址拍攝，憶兒時遭遇「八七水災」滅村回憶。（圖：風起娛樂提供）
蔡振南客串地獄殿主，在嘉義大庄舊五福宮遺址拍攝，憶兒時遭遇「八七水災」滅村回憶。（圖：風起娛樂提供）

蔡振南受曾合作「花甲男孩轉大人」導演瞿友寧邀請，客串「地獄里長」，飾演第七殿「事業殿」殿主，場景選在嘉義大庄舊五福宮遺址拍攝，此地因遭「八七水災」沖毀，經過一甲子的泥沙淹蓋，今僅剩廟簷屋頂部分露出在農田中央，形成相當奇特的景貌。

蔡振南在演出後才發現有許多奇妙的巧合，他表示：「我是嘉義人，卻第一次知道這個地方，6歲時跟家人曾經歷『八七水災』慘遭洪水滅村，當時搶救的畫面還歷歷在目，這趟拍攝可說是不虛此行，應該是冥冥之中的緣分。」

因為場景位於田中央，劇組架設機器與道具也都十分困難，蔡振南印象深刻：「那天前製工作可能都比拍戲更久，在技術層面反而更具挑戰性，辛苦工作人員了。」

而「花」劇中的「國民姑姑」海裕芬，「地」劇中飾演為了爭取移工權益積極奔走的社工。對此海裕芬幽默回應：「是不是瞿導看出來我的正義凜然？每次交給我的角色，不是書記官就是社工這種專業人士。」私底下的她也非常關心社會弱勢族群面臨的問題，「希望透過戲劇的感染力，能給大眾更多警醒的能量！」

海裕芬詮釋關懷移工的社工，開拍前做足功課。（圖：風起娛樂提供）
海裕芬詮釋關懷移工的社工，開拍前做足功課。（圖：風起娛樂提供）

為了更精確詮釋社工對個案的關心氛圍，以及對犯罪者毋枉毋縱的堅持，海裕芬除了研究相關社會案件及法條，拍攝時還去了台北車站附近的移工商圈和小吃店，發現超多道地美食。海裕芬也大讚劇組的貼心，「在港邊拍夜戲，還有現煮的熱湯熱食可以享用！」再度跟瞿友寧合作默契十足，她開玩笑向導演喊話抱怨：「我的戲份太少了啦，希望下次能再交給我更吃重的角色。」

瞿友寧很開心能與「花甲」大家庭的演員們再相聚，「南哥當時連劇本是什麼都沒問就答應了，現場知道要演什麼後，他隨即能將台詞消化得很好，並用獨特的方式去呈現角色，有很多臨場發揮的有趣對話。」

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