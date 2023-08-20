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不老「霸王花」胡慧中 淡出影壇轉戰話劇 背詞功力一流

記者陳建嘉／綜合報導
「霸王花女神」胡慧中驚喜現身兩岸電影展開幕，65歲依舊美麗。（取材自微博）
「霸王花女神」胡慧中驚喜現身兩岸電影展開幕，65歲依舊美麗。（取材自微博）

2023年兩岸電影展上個月先在台北落幕，轉戰四川雅安繼續舉辦，由朱延平導演領軍眾多台灣影人前進大陸交流，昔日主演「霸王花」系列，息影多年的女神胡慧中更是特邀出席開幕式，讓眾多影星瞬間變成小影迷，朱延平開心表示已有3、40年沒見面，已經65歲的胡慧中依舊美麗，「當年她也是我的電影女主角啊」。

胡慧中近年多半在香港、大陸發展，此次再度相見，胡慧中開心表示，即使歲月過了這麼多年，彼此還是充滿情懷，她也與傅孟柏、方志友、小薰等年輕演員一一問候，開心台灣電影能有許多優秀的新生代。

朱延平表示，和胡慧中連續好幾天暢聊彼此近況，提到1981年和她合作電影「瘋狂大發財」，當時的演員包括許不了和柯受良，能邀請她演出自己電影的女主角，內心非常激動，胡慧中也毫無架子，非常有親和力，「那時她已經是巨星，而我只是一個剛拍完3部電影的菜鳥導演」。

問及近況，朱延平透露，胡慧中即便已淡出影壇，仍熱愛表演，而且功力沒有退步，投入的舞台劇目前正在大陸巡迴，「她要背數十頁劇本，好厲害，依然是專業演員」。這些年，胡慧中都與老公何志平住在香港，「她媽媽還沒過世前常回台灣，但這幾年媽媽走了，加上疫情，沒什麼機會回來，沒想到在四川碰上面，我們還是有約好要再度相聚」。

傅孟柏（左）、謝瓊煖赴四川，空檔探訪熊貓興奮合照。（圖：兩岸電影展提供）
傅孟柏（左）、謝瓊煖赴四川，空檔探訪熊貓興奮合照。（圖：兩岸電影展提供）

香港 舞台劇 疫情

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