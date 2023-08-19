李宗盛暌違8年上海開唱 觸動思念之情歌迷淚崩

李宗盛上海開唱，台下座無虛席。(圖／相信音樂提供)

李宗盛暌違8年在上海梅賽德斯奔馳文化中心開唱，這場「有歌之年」演唱會3場門票完售，他一口氣詮釋了近30首具有劃時代意義的經典代表作，「夢醒時分」、「讓我歡喜讓我憂」等令歌迷聽得如癡如醉。

李宗盛以首張個人專輯中的「開場白」、「生命中的精靈」、「寂寞難耐」帶領歌迷回到最初的自己，幾曲過後，他熟絡地打招呼：「老李來了！在過去幾年，我有千言萬語要跟你們說。昨晚失眠 了，上了台又不知要說什麼，今天想了很多，『有歌之年』唱了很多地方，終於來了！」

演唱會上他釋出2006年在北京 家中彈奏「給自己的歌」demo的珍貴畫面，他說：「在座肯定有很多在小李很年輕時聽我的歌，但也有後來才聽，之所以繼續寫歌，就是想一輩子有人寫歌給你，不管你跟小李一樣年紀，還是跟小李開始老去，能寫歌戳中你的心事，安慰你的靈魂。」

接著，李宗盛帶領歌迷回顧1989年至2000年最具代表性的作品，「我是一隻小小鳥」、「愛如潮水」、「領悟」、「陰天」等，引發陣陣回憶殺，歌迷全程大合唱、幾度哽咽。