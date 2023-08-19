王陽明駁婚變傳聞 認與蔡詩芸「相處時間確實少了」

王陽明（左）、蔡詩芸之前時常透過社交軟體放閃。（取材自Instagram）

台灣男演員王陽明與女歌手蔡詩芸自2015年結婚以來，時不時就會於社群放閃，兜兜轉轉又走到一塊的愛情故事，更為人稱羨。不過，以往平均一周就會放閃一次愛妻蔡詩芸與愛女的王陽明，卻被網友指出夫妻倆這一個月以來，線上幾乎零互動。對此，王陽明表示老婆工作忙，夫妻相處時間確實減少了，但沒有分居、沒有婚變。

綜合媒體報導，40歲王陽明與小四歲辣妻蔡詩芸結婚八年，育有一女Katiya，夫妻倆常在社群貼出放閃照，素有「地表最閃夫妻」稱號，但近日被網友發現兩人已經四個多月沒有曬恩愛，還傳出已分居。有媒體報導指他們一家三口外出用餐，結束後王陽明回信義區住處，蔡詩芸則回娘家，疑似分居。

王陽明受訪時透露，蔡詩芸參加《大嘻哈時代》之後工作增加，今年多了很多活動、商演行程，「我們兩個時間的確是越來越少。還是偶爾會找到一些單獨的時間，但我覺得我們比較重視三個人的時間，女兒還是最重要。」

女兒現在四歲大，正是快速成長的階段，王陽明坦言平時是蔡詩芸花比較多時間帶小孩，「媽媽肯定會比較辛苦、付出比較多。」他自己則是在外工作時間較多，但一有空就會儘量陪伴女兒，夫妻倆現在就是互相體諒、支持，除了照顧家庭，也各自在事業上努力。

王陽明坦然表示：「我覺得我很幸運。」因為有一個把女兒照顧得很好的老婆，孩子的個性也很乖、不太會吵鬧。不過，夫妻難免還是會為了女兒的教育 問題吵架，「說沒有的話也是在騙人啦！」他認為這是每對夫妻都一定會經歷的。